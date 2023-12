ATP-Tour 2024 - Das sind die Prognosen unserer Redaktion

Alle Jahre wieder versuchen wir uns an Vorhersagen für die jeweils folgende Spielzeit. Und immer scheitern wir. Gemäß des Tatoos auf dem Unterarm von Stan Wawrinka scheitern wir aber immerhin besser.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.12.2023, 12:40 Uhr

© Getty Images Die Lineup bei den ATP Finals 2023 in Turin

Und so nehmen wir uns also zunächst einmal die Männer vor ... Gefragt sind die Sieger der vier Grand-Slam-Turniere. Und jene Weltrangliste, die sich am Ende der Saison 2024 ergeben wird. Und bitte ...

Nikolaus Fink:

Australian Open Novak Djokovic Roland-Garros Rafael Nadal Wimbledon Novak Djokovic US Open Jannik Sinner Olympiasieger 2024 Carlos Alcarz

ATP-Endranking 2024 Spieler 1 Novak Djokovic 2 Jannik Sinner 3 Carlos Alcaraz 4 Daniil Medvedev 5 Alexander Zverev 6 Holger Rune 7 Andrey Rublev 8 Grigor Dimitrov 9 Ben Shelton 10 Rafael Nadal

Stefan Bergmann:

Australian Open Novak Djokovic Roland-Garros Carlos Alcaraz Wimbledon Jannik Sinner US Open Carlos Alcaraz Olympiasieger 2024 Novak Djokovic

ATP-Endranking 2024 Spieler 1 Carlos Alcaraz 2 Jannik Sinner 3 Novak Djokovic 4 Holger Rune 5 Daniil Medvedev 6 Stefanos Tsitsipas 7 Andrey Rublev 8 Alexander Zverev 9 Arthur Fils 10 Casper Ruud

Florian Goosmann:

Australian Open Novak Djokovic Roland-Garros Rafael Nadal Wimbledon Carlos Alcaraz US Open Novak Djokovic Olympiasieger 2024 Novak Djokovic

ATP-Endranking 2024 Spieler 1 Novak Djokovic 2 Carlos Alcaraz 3 Jannik Sinner 4 Daniil Medvedev 5 Holger Rune 6 Rafael Nadal 7 Stefanos Tsitsipas 8 Casper Ruud 9 Alexander Zverev 10 Sebastian Korda

Daniel Müksch:

Australian Open Novak Djokovic Roland-Garros Rafael Nadal Wimbledon Novak Djokovic US Open Alexander Zverev Olympiasieger 2024 Holger Rune

ATP-Endranking 2024 Spieler 1 Novak Djokovic 2 Jannik Sinner 3 Alexander Zverev 4 Carlos Alcaraz 5 Daniil Medvedev 6 Holger Rune 7 Stefanos Tsitsipas 8 Jack Draper 9 Casper Ruud 10 Francis Tiafoe

Dietmar Kaspar:

Australian Open Novak Djokovic Roland-Garros Rafael Nadal Wimbledon Jannik Sinner US Open Daniil Medvedev Olympiasieger 2024 Carlos Alcaraz

ATP-Endranking 2024 Spieler 1 Jannik Sinner 2 Novak Djokovic 3 Daniil Medvedev 4 Carlos Alcaraz 5 Alexander Zverev 6 Stefanos Tsitsipas 7 Hubert Hurkacz 8 Andrey Rublev 9 Ben Shelton 10 Holger Rune

Daniel Hofmann:

Australian Open Novak Djokivic Roland-Garros Alexander Zverev Wimbledon Novak Djokovic US Open Carlos Alcaraz Olympiasieger 2024 Jannik Sinner

ATP-Endranking 2024 Spieler 1 Novak Djokovic 2 Alexander Zverev 3 Carlos Alcaraz 4 Daniil Medvedev 5 Holger Rune 6 Jannik Sinner 7 Arthur Fils 8 Stefanos Tsitsipas 9 Ben Shelton 10 Huberrt Hurkacz

Jens Huiber:

Australian Open Daniil Medvedev Roland-Garros Carlos Alcaraz Wimbledon Matteo Berrettini US Open Jannik Sinner Olympiasieger 2024 Novak Djokovic

ATP-Endranking 2024 Spieler 1 Carlos Alcaraz 2 Daniil Medvedev 3 Novak Djokovic 4 Jannik Sinner 5 Alexander Zverev 6 Andrey Rublev 7 Casper Ruud 8 Stefanos Tsitsipas 9 Ben Shelton 10 Holger Rune