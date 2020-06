ATP-Tour: Comeback in Washington, Kitzbühel im September

Die ATP wird Mitte August den Spielbetrieb wieder aufnehmen – und auch für die österreichischen Tennisfans gibt es gute Nachrichten: Das ATP-Tour-250-Turnier in Kitzbühel ist mit dem Start am 8. September terminiert

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.06.2020, 16:54 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem vor vollen Rängen in Kitzbühel? 2020 wohl ein Traum

Das Comeback der ATP-Tour nimmt nun konkrete Formen an: Am Mittwoch veröffentlichte die Dachorganisation einen Terminkalender für die nächsten Wochen. Und der sieht vor, dass die Rückkehr zum professionellen Tennis beim ATP-Tour-500-Turnier in Washington über die Bühne gehen soll. Mit Start am 14. August.

Eine Woche später wird das ATP-Masters-1000-Turnier von Cincinnati ausgetragen – allerdings im National Tennis Center in New York City. Wo am 31. August auch planmäßig (wenn auch ohne Fans) die US Open über die Bühne gehen sollen.

Kitzbühel in der zweiten US-Open-Woche

Ein besonderes Schmankerl gibt es allerdings für die europäischen Fans, vor allem jene in Österreich: Das einzige ATP-Tour-250-Turnier, das im neuen Kalender der ATP vermerkt ist, sind nämlich die Generali Open, die mit den Spielen des Hauptfeldes am 8. September starten sollen. In welcher Besetzung, ist noch unklar. Die ATP merkt lediglich an, dass Top-Ten-Spieler nur dann auch in Kitzbühel starten dürfen, wenn sie auch bei den US Open aufgeschlagen haben (und dort recht früh ausgeschieden sind).

Nach den Generali Open geht es Schlag auf Schlag: Zunächst wird das Masters-1000-Event in Madrid nachgeholt, eine Woche später jenes in Rom. Und am 27. September 2020 stehen die French Open an. Die spannende Frage wird sein, ob bei den europäischen Turnieren auch Fans zugelassen sein werden. In Kitzbühel zumindest darf man sich darauf Hoffnungen machen.