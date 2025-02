ATP-Tour: Der Fluch des netten Herrn Ruud

Casper Ruud gilt als einer der nettesten Spieler auf der ATP-Tour. Matches gegen ihn können offenbar dennoch schwerwiegende Folgen haben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.02.2025, 07:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Gegen Casper Ruud zu spielen kann offenbar gefährliche Nebenwirkungen haben

Der Social-Media-Profi Oleg S. (X-Handle: @AnnaK_4ever) Ist an dieser Stelle schon gebührend gefeiert und gewürdigt worden. Oleg entgeht im professionellen Tennis genau: nichts. Und er hält mit seiner Leidenschaft für drei Spieler nicht hinter dem Berg: Lucas Pouille. Daniil Medvedev. Und Casper Ruud.

Zu letzterem gibt es in der laufenden Woche eine ziemlich erstaunliche Beobachtung, die wir uns keineswegs selbst auf die Fahnen schreiben wollen. Das Copyright geht zu 100 Prozent an Oleg S.! Lustig ist es dennoch. Denn alle fünf Spieler, mit denen es Casper Ruud bei seinem Run bis ins Finale des ATP-Tour-500-Turniers in Dallas in der vergangenen Woche zu tun bekommen hatte, konnten in dieser Woche aus verschiedenen Gründen nicht antreten. Oder mussten aufgeben.

James Duckworth zog vor Beginn des Events in Delray Beach wegen einer Krankheit zurück

Michael Mmoh musste in der zweiten Runde von Delray Beach mit einer Verletzung am Oberschenkel aufgeben

Yoshihito Nishioka zog wegen Schulterschmerzen vor der zweiten Runde in Delray Beach zurück

Jaume Munar konnte in Buenos Aires wegen einer Rippenverletzung nicht antreten

Denis Shapovalov, der gegen Ruud das Finale in Dalles gewinnen konnte, verzichtet nun auch noch auf die Teilnahme am Ultimate Tennis Showdown im mexikanischen Guadalajara

Und das, obwohl Casper Ruud als der Muster-Schwiegersohn, mithin also als der netteste Kerl auf der gesamten ATP-Tour gilt!