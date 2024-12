ATP-Tour: Djokovic, Medvedev verpassen Meilensteine 2024

Vor Beginn der Spielzeit 2024 haben wir uns ja gefragt, welche Meilensteine anstehen können. Wir blicken mal zurück, wer oder was eingetreten ist.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.12.2024, 13:27 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat 2024 auf der ATP-Tour keinen Titel geholt

Novak Djokovic und der 100. Turniersieg: Tatsächlich muss Djokovic noch ein bisschen warten. Denn er hält nach einer auf der ATP-Tour titellosen Saison „nur“ bei 99. Was dem serbischen Großmeister aber wahrscheinlich ziemlich egal sein wird. Denn mit dem Gewinn der olympischen Goldmedaille in Paris hat Djokovic die letzte große Leerstelle in seiner einzigartigen Karriere gefüllt.

Rafael Nadal und der 100. Turniersieg: Ok, das war ohnehin eine sehr optimistische Annahme. Acht Championships hätte Nadal benötigt, um dreistellig zu werden. Das hat sich schon früh erledigt. Und nach dem Abschied beim Davis Cup in Málaga wird auch nichts mehr kommen.

Daniil Medvedev und die „Titelverteidigung“: Dass Medvedev ein Mann für alle Beläge ist, steht außer Frage. Allerdings wartet der Russe seit Rom 2023 auf einen Titel. Was aber auch heißt: Auch im Jahr 2024 ist es Daniil nicht gelungen, ein zweites Mal an einem Ort zu triumphieren, an dem er schon einmal einen Titel geholt hat.

Alexander Zverev und die 400: Die deutsche Nummer eins war der Vielspieler in der Saison 2024. Und hat mit seinen 69 Einzelsiegen die Marke von 400 Karriere-Erfolgen mühelos überschritten. Tatsächlich hält Zverev schon bei 463. Andrey Rublev (335 Siege) hat die 300er-Marke ebenso mühelos übersprungen wie Jannik Sinner (263) und Carlos Alcaraz (209).

Apropos Alcaraz: Der hat ja gleich zu Beginn des kommenden Jahres die Chance, den Karriere-Grand-Slam zu vollenden. Denn nur die Australian Open fehlen dem Spanier noch in seiner Titelsammlung.