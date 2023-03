ATP-Tour: Dominic Thiem - vielleicht ein kleiner Abstecher nach Arizona?

Wird Dominic Thiem in der kommenden Woche beim Challenger-Turnier in Phoenix, Arizona, starten? Zeit dafür hätte der Österreicher wohl.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.03.2023, 07:03 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem braucht Matches - und Siege

Ja, Dominic Thiem ist in Indian Wells noch im Doppel engagiert, an der Seite von Casper Ruud geht es gegen Nikola Mektic und Mate Pavic. Das wäre für Ruud und Thiem schon eine sehr hohe Hürde, würden beide im Einzel in Topform spielen. Unter den augenblicklichen Umständen dürften die Erfolgsaussichten aber rechtschaffen gering sein. Auch wenn Ruud im Einzel mit einem souveränen Sieg gegen Diego Schwartzman eingestiegen ist.

Dominic Thiem dagegen erlebte gegen Adrian Mannarino weniger freudvolle Momente. Die österreichische Nummer eins hatte die Partie bis zum Stand von 6:4 und 4:1 im Griff, ließ Mannarino danach wieder zurück ins Match.Und hätte dennoch auch im dritten Satz noch zupacken können.

Thiem auch in Miami mit Wildcard

So aber bleibt der Auftakterfolg in Buenos Aires gegen Alex Molcan das einzige zählbare Ergebnis für den US-Open-Champion von 2020. Was Thiem weder in der Weltrangliste noch in puncto Spielpraxis weiterbringt. Um seine Startberechtigung für Miami muss er sich keine Sorgen machen, wie schon in Indian Wells steht für Thiem auch in Florida eine Wildcard bereit.

Aber nun ist ja noch eine ganze Woche Zeit, bevor im und rund um das Hard Rock Stadium aufgeschlagen wird. Und in Phoenix, Arizona, steht ein ATP-Challenger-Turnier an. Eigentlich eine schöne Gelegenheit für Dominic Thiem, um wieder Tempo aufzunehmen. Ob der 29-Jährige tatsächlich in Phoenix spielt, entscheidet sich womöglich erst in letzter Minute. Das Tableau ist jedenfalls noch nicht draußen.

Im vergangenen Jahr hat sich Thiem drei Mal auf der Challenger-Tour gezeigt: Beim Comeback in Marbella (Erstrunden-Niederlage gegen Pedro Cachin), in Salzburg (da verlor er im Achtelfinale gegen Facundo Bagnis) und in Rennes, wo Thiem bis ins Endspiel kam, dort aber Ugo Humbert unterlag.