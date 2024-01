ATP-Tour: Kaltstart der US Boys

So richtig gut sind die US-amerikanischen Spieler nicht in die ATP-Saison 2024 eingestiegen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.01.2024, 16:34 Uhr

© Getty Images Sebastian Korda am Dienstag in Brisbane

John Jeffrey Wolf zählt nun nicht mehr ganz zu den jungen Wilden, die aus US-amerikanischer Sicht die Tenniswelt aufmischen sollen. Aber auch Wolf ist der Saisonstart 2024 einigermaßen solide in die Hose gegangen. Wie auch Ben Shelton und Sebastian Korda. Und eigentlich darf auch Taylor Fritz mit seinem Einstieg in das neue Tennisjahr nicht ganz zufrieden sein.

In Brisbane jedenfalls hat das Star Spangled Banner eher auf Halbmast geweht. Denn Wolf verlor gegen Lokalmatador und Qualifikant James Duckworth schmucklos mit 3:6 und 4:6. Nicht schön aus Sicht jenes Mannes, der als einer der wenigen noch ab und zu mit einer Vokuhila auf den Tenniscourts dieser Welt hausieren geht.

Fritz mit mauem Auftritt gegen de Minaur

Ein paar Stunden davor musste sich Sebastian Korda Yannick Hanfmann mit 5:7 und 4:6 geschlagen geben. Das ist aus Sicht von Korda insofern ärgerlich, weil er ja eigentlich seine Finalpunkte für Adelaide 1 aus dem vergangenen Jahr verteidigen wollte. So aber wird Korda in der Weltrangliste auf Platz 29 zurückrutschen.

Ben Shelton wiederum, der in der abgelaufenen Saison gar nicht mal so viele Matches, dafür aber die richtigen gewonnen hat, musste sich schon gestern gegen den immer gefährlicher werdenden Roman Safiullin verabschieden. Dazu noch der maue Auftritt von Taylor Fritz gegen Alex de Minaur beim United Cup - und das erste amerikanische Bild 2024 fällt nicht gerade erfreulich aus. Zumal durch den Sieg Serbiens das US-Team im United Cup

Das Gute allerdings: Die ATP-Tour ist nicht mit der Vierschanzen-Tournee vergleichbar. Dort gilt ja: Man kann die Tour beim ersten Springen in Oberstdorf nicht gewinnen, sehr wohl aber verlieren. Erstrunden-Niederlagen in Brisbane sind dagegen ärgerlich. Der erste große Preis wird aber erst in Melbourne verteilt.