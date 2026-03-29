ATP-Tour: Shelton als prominentester Sandwühler der Woche

In Houston, Bukarest und Marrakech wird kommende Woche die „echte“ Sandplatzsaison eingeleitet. Die jeweiligen Besetzungen sind noch nicht ganz überragend.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.03.2026, 14:29 Uhr

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© Getty Images Ben Shelton kommt auf der roten Asche ganz gut zurecht

Natürlich sollen auch die Turniere in Buenos Aires und Rio de Janeiro zu Beginn einer Saison und etwa die Generali open in Kitzbühel oder das 250er in Gstaad ebenso wie jenes in Basta gebührend gefeiert werden - aber der wichtigste Teil der Sandplatzsaison wird in der kommenden Woche eingeleitet. Nämlich jener, der im zweiten Major des Jahres im Stade Roland-Garros in Paris mündet.

Nun bieten sich den Männern in den kommenden Tagen drei Möglichkeiten, sich gebührend in den roten Sand zu wühlen: in Houston, Bukarest und Marrakech. Am meisten Prominenz gibt e dabei im Bundesstaat Texas zu bestaunen.

Houston mit Shelton und Co. in amerikanischer Hand

Denn da geht Ben Shelton als Topgesetzter ins Turnier. Und führt damit eine Setzliste an, in der lediglich Tomas Martin Etcheverry als Nummer sechs keinen US-amerikanischen Pass hat. Denn nach Shelton folgen Frances Tiafoe, Learner Tien, Tommy paul und Brandon Nakashima, als Nummer sieben und acht sind noch Alex Michelsen und Jensen Brooksby vermerkt.

In Marrakech fällt die Angelegenheit schon ein bisschen internationaler aus. Da steht Luciano Darderi ganz oben im Tableau, dahinter folgen laut Reihung in den ATP-Charts Tallon Griekspoor, Corentin Moutet und Tomas Machac.

Und in Bukarest sollte der Turniersieg papierformgemäß über Gabriel Diallo gehen. Der Kanadier ist nun kein ausgewiesener Experte auf der Terre Battue, aber wer weiß: Vielleicht beflügelt Diallo ja der Status als Nummer eins eines 250er-Events. Erste Herausforderer sind Adrian Mannarino und Fabian Marozsan.

Hier das Einzel-Tableau in Houston

Hier das Einzel-Tableau in Marrakech

Hier das Einzel-Tableau in Bukarest

