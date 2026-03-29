„Sunshine Double“: Kann Jannik Sinner die „Glorreichen Sieben“ erweitern?

Sollte Jannik Sinner heute das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami gewinnen, dann wäre er der achte Mann, der das „Sunshine Double“ holen kann.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.03.2026, 08:31 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner ist heute im Endspiel von Miami klarer Favorit

Ok: Marcelo Rios ist in der Liste jener Spieler, die das „Sunshine Double“ gewinnen konnten, eine kleine Überraschung. Aber der Chilene hat 1998 tatsächlich in Indian Wells und Key Biscayne den Titel geholt. Und war ja auch Nummer eins der Welt. Die anderen sechs Profis, die bei den Männern die beiden großen Hartplatz-Titel im Frühjahr holen konnten? Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pate Sampras (1994), Andre Agassi (2001) und Roger Federer und Novak Djokovic bei mehreren Gelegenheiten. Federer nämlich dreimal, Djokovic sogar noch einmal öfter.

Und heute könnte also Jannik Sinner in diese illustre Runde einziehen. Die Aussichten dafür stehen, selbst vorsichtig ausgedrückt: prächtig. Zum einen, weil Sinner sich wieder in Hochform zu befinden scheint. Auch wenn nicht alles wie Gold geglänzt hat gegen Alexander Zverev, so hat sich der Südtiroler eben doch wie schon in Indian Wells gegen die deutsche Nummer eins durchsetzen können.

Sinner erteilt Lehecka Lehrstunde

Und wenn man sich kurz das bislang letzte Match gegen Jiri Lehecka, seinen heutigen Finalgegner, in Erinnerung ruft, dann kann einem angst und bange um den Tschechen werden: Denn im vergangenen Jahr hat Sinner Lehecka auf dem Court Suzanne-Lenglen n Paris eine wahre Lehrstunde erteilt. Und in drei Sätzen nur vier Spiele abgab.

Bei den Frauen hat Aryna Sabalenka ja schon vorgelegt. Sollte Sinner nun tatsächlich heute das Finale gewinnen, dann würde sich das in eine noch kürzere Reihe an Jahren einfügen, an denen es sowohl auf der ATP- wie auch auf der WTA-Tour ein Sunshine Double gab: 1994 konnte Stefanie Graf parallel zu Pete Sampras die beiden Titel holen, 2005 Kim Clijsters und Roger Federer und zuletzt 2016 schlugen Novak Djokovic und Victoria Azarenka quasi gemeinsam zu.

Hier das Einzel-Tableau in Miami



