ATP Miami: Jiri Lehecka wandelt auf Novak Djokovics Spuren

Jiri Lehecka wird am Sonntag zum ersten Mal in seiner Karriere ein Endspiel auf 1000er-Niveau absolvieren. Der Tscheche präsentierte sich in Miami bei eigenem Aufschlag bislang unantastbar.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.03.2026, 16:13 Uhr

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© Getty Images Jiri Lehecka fordert im Finale Jannik Sinner

Sein zweites Halbfinale bei einem ATP-Masters-1000-Turnier verlief für Jiri Lehecka wesentlich erfreulicher als die Premiere. Musste der Tscheche 2024 in Madrid gegen Felix Auger-Aliassime schon nach sechs Games aufgeben, zeigte er rund zwei Jahre später in Miami gegen Arthur Fils eine blitzsaubere Leistung und siegte nach nur 75 Minuten Spielzeit mit 6:2 und 6:2.

“Es fühlt sich großartig an. Darauf habe ich das ganze Jahr über und während der gesamten Saisonvorbereitung hingearbeitet“, sagte Lehecka nach seinem überzeugenden Sieg gegen Fils. ”Ich habe wirklich auf mein Spiel und die Arbeit vertraut, die ich investiert habe. Es war egal, wann, aber ich wusste, dass es kommen würde."

Mit Sinner wartet der beste Returnspieler der Welt

In Miami konnte sich Lehecka bislang vor allem auf seinen Aufschlag verlassen. Der 24-Jährige gab in seinen bisherigen fünf Matches nicht einmal seinen Aufschlag ab und avancierte damit zum ersten Spieler seit knapp acht Jahren, dem dieses Kunststück auf 1000er-Ebene glückte. Zuletzt war dies 2018 Novak Djokovic in Shanghai gelungen.

Das Problem aus Leheckas Sicht: In Jannik Sinner geht es im Endspiel gegen den aktuell wohl besten Returnspieler der Welt. “Ich freue mich natürlich riesig, dass ich im Finale stehe. Das war definitiv eines meiner Ziele”, meinte Lehecka vor dem größten Match seiner Karriere. Gegen Sinner gewann er in den drei bisherigen Begegnungen keinen Satz.

Sinner vor Lehecka gewarnt

Die Favoritenrolle ist nicht nur deshalb klar verteilt, wenngleich Sinner im Anschluss an seinen Halbfinalerfolg über Alexander Zverev vor dem Tschechen warnte: “Er ist ein unglaublicher Spieler. Das hat er nicht nur hier bei diesem Turnier, sondern während seiner gesamten Karriere gezeigt."

Unabhängig vom Ausgang des Endspiels steht bereits fest, dass Lehecka in der kommenden Woche erstmals zu den 15 besten Spielern der Welt zählen wird. Bei einem Sieg würde er auf Rang zwölf klettern, bei einer Niederlage immerhin auf Position 14.

Hier das Einzel-Tableau in Miami