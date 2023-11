ATP-Tour: Wann und wo wird Novak Djokovic dreistellig?

Novak Djokovic wird im kommenden Jahr seinen 100. Titel auf der Profitour feiern. Daran sollten keine Zweifel bestehen. Die Frage ist nur: wann und wo?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.11.2023, 13:00 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic in Dubai 2023

Es ist ja längst keine Frage mehr, ob Novak Djokovic in seiner Karriere zunächst 100 Titel gewinnen und danach die in dieser Kategorie vor ihm liegenden Roger Federer (103) und Jimmy Connors (109) überholen wird. Sondern wann und wo. Der Triumph bei den ATP Finals in Turin war Championat Nummer 98, bald wird Nole dreistellig.

Und so dominant, wie Djokovic während der letzten Wochen aufgetreten ist, könnte man ihm fast zutrauen, dass er den Zeitpunkt selbst wählt. Anbieten würden sich ja zwei Optionen:

Version 1 - play it like it´s 2023. Die eben abgelaufene Saison startete Djokovic mit einem Turniersieg in Adelaide beim ersten der beiden dort abgehaltenen Turniere. Dann legte er in Melbourne bei den Australian Open nach. Gelänge Djokovic dies auch in wenigen Wochen, dann würde er bei seinem (den Titeln nach) Lieblingsmajor den 100er feiern.

Djokovic wird das nächste Kapitel Tennisgeschichte schreiben

Version 2 - dann halt in Dubai. Wer weiß, ob sich Novak Djokovic wieder ein Vorbereitungsturnier antut. In dieser Woche steht der Davis Cup an, die Saison endet spät. Dann könnte der serbische Großmeister (vorausgesetzt einen neuerlichen Sieg bei den Australian Open) etwa beim ATP-Tour-500-Event in Dubai seinen 100. Titel feiern. Kleine Pikanterie am Rande: Fünf Jahre, nachdem Roger Federer eben dies eben dort geschafft hatte.

Aber was weiß man schon? Vielleicht hat es der Djoker ja auch gar nicht eilig und legt nach den Australian Open eine längere künstlerische Pause ein. Klar ist nur: Sollte Novak Djokovic nicht aus purer Langeweile seine Karriere vorzeitig beenden, wird er 2024 das nächste Kapitel Tennisgeschichte schreiben.