ATP: Turnier in Basel erneut abgesagt - ein Opfer von Indian Wells?

Das ATP-500-Turnier von Basel wird auch 2021 nicht stattfinden. Ein Grund dafür könnte der revidierte Turnierkalender der ATP sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.06.2021, 08:32 Uhr

© Getty Images Eine Konstellation, die es womöglich nicht mehr geben wird

Sollte die Niederlage gegen Pablo Andujar in Genf tatsächlich das letzte Wettbewerbs-Match von Roger Federer in der Schweiz gewesen sein? Ausgeschlossen ist das nicht. Denn wie am Freitag bekannt wurde, wird das ATP-Tour-500-Turnier in Basel nach der Absage 2020 auch in diesem Herbst nicht stattfinden. Grund dafür könnte die Verlegung des ATP-Masters-1000-Turniers von Indian Wells in den Herbst sein. Denn das Event wird in dieser Saison erst im Herbst ausgetragen. Wohl unmittelbar nach der Asien-Tour und vor den Hallen-Turnieren in Wien und eben in Basel. Die endgültige Festlegung der ATP und der WTA (Indian Wells ist ein kombiniertes Männer- und Frauen-Turnier) steht noch aus.

Wiewohl das Turnier in Indian Wells gemeinhin als fünftes Major gilt, hat die Verlegung in den Herbst bei manchen Veranstaltern in Europa doch für Stirnrunzeln gesorgt. Stockholm hat sich gleich einen anderen Termin gesucht, Basel wird nun gleich gar nicht stattfinden. Die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle, die trotz der widrigen Umstände auch 2020 stattgefunden haben, tehen auch für diesen Herbst fest im Terminkalender. Und werden wohl in der Woche nach Indian Wells ausgetragen. Was nicht zwingend eine schlechte Nachricht sein muss. Nämlich dann, wenn ein paar Asse auf die Reise in die USA verzichten (so wie es viele im Frühjahr mit Miami gemacht haben). Und schließlich werden am Finalsonntag ja auch nur noch zwei Spieler um den Titel streiten. Der Rest könnte sich ja schon auf den Weg in die österreichische Hauptstadt machen.