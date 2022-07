ATP-Turnier in Washington schließt sich Ukraine-Hilfe von Andy Murray an

Andy Murray hatte im Frühjahr bekanntgegeben, sein gesamtes Preisgeld aus 2022 für die Ukraine zu spenden. Das ATP-Turnier in Washington hat sich nun zu einem Folgeschritt entschlossen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 31.07.2022, 16:48 Uhr

© Getty Images Andy Murray

Denn in Washington will man das von Andy Murray erspielte Preisgeld in dieser Woche verdoppeln - und eben auch spenden.

Murrays Aktion habe für Inspiration gesorgt, "und wir geben heute bekannt, dass wir den Betrag, den Andy hier verdient und an UNICEF spendet, verdoppeln werden", sagte Turnierboss Mark Ein. "Wir werden auch ein Fan-Portal namens 'Match Ukraine' einrichten, auf dem sich die Fans engagieren können. Sie können pro Spiel spenden. Sie können Teil von Andys Reise sein. Tatsächlich werden wir das Portal über das ganze Jahr hinweg ausbauen. Die Menschen können Teil von Andys Mission sein, etwas in der Welt zu verändern, das schrecklich ist und wirklich all unsere Unterstützung verdient."

Mit einem Sieg in Washington würde Murray 342.800 US-Dollar gewinnen und eben an die Ukraine spenden.

Murray hatte im Vorfeld des Turnier auch mit US-Außenminister Anthony Blinken über die Geschehnisse in der Ukraine sprechen können.

Andy Murray: "Wichtig, dass die Medien weiterhin ein Licht darauf werfen"

"Das ist großartig. Vielen Dank an Mark und das ganze Team hier, die das unterstützt haben. Es zeigt, dass, wenn die Spieler und die Turniere zusammenarbeiten, wirklich gute Dinge passieren können. Hoffentlich kann ich einen guten Lauf hinlegen", sagte Murray.

"Man kann das nicht einfach vergessen. (...) Immer noch werden Menschen getötet, immer noch müssen Kinder aus ihren Häusern fliehen und befinden sich in wirklich tragischen Situationen. Es ist wichtig, dass die Medien weiterhin ein Licht darauf werfen und darüber sprechen."

Neben Murray sind beim 500er-Turnier in der US-Hauptstadt unter anderem auch Andrey Rublev, Taylor Fritz, Nick Kyrgios, Hubert Hurkacz und Denis Shapovalov gemeldet.

Murray wird sein erstes Match am Montagnachmittag bestreiten. Auftaktgegner ist Mikael Ymer.

