ATP Umag: 18-jähriger Carlos Alcaraz holt ersten Karrieretitel!

Carlos Alcaraz hat sich im kroatischen Umag mit einem souveränen Finalerfolg über den Franzosen Richard Gasquet erstmals zum Turniersieger auf der ATP-Tour gekürt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 25.07.2021, 21:48 Uhr

Carlos Alcaraz holte in Umag seinen ersten Karrieretitel

Der Spanier startete stark in die Partie, hatte vor allem in den langen, intensiven Grundlinienrallyes zumeist das bessere Ende für sich. Der sage und schreibe 17 Jahre ältere Richard Gasquet hatte bereits im Halbfinale gegen Daniel Altmaier einen regelrechten Marathon absolvieren müssen - die Spuren dieses SIeges waren dem Routinier mit Fortdauer des ersten Durchgangs zunehmend anzusehen.

Dies wusste der bereits in jungen Jahren ausgemachte Sandplatzspezialist Alcaraz - mit solider Rückhand und heavy Vorhand ausgestattet - ab Mitte des ersten Satzes auch auszunutzen. Der Iberer schnappte sich das erste Break der Partie und ließ sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen - mit 6:2 ging der erste Satz deutlich an den 18-Jährigen, der im bisherigen Turnierverlauf bereits Filip Krajinovic und Albert Ramos-Vinolas besiegt hatte.

Alcaraz auch in Satz zwei obenauf

Diese Tonart setzte sich auch zu Beginn des zweiten Satzes fort. Erneut war es der Jungspund, der die ersten Nadelstiche in Form eines Breaks setzten konnte. Und erneut gab dieses dem Spanier erst so richtig Auftrieb. Alcaraz legte gleich ein weiteres hinterher und zog schnell mit 4:1 und Doppelbreak davon. Postwendend hatte Gasquet jedoch drei Chancen, zumindest ein Break aufzuholen, diese machte der Spanier jedoch allesamt zunichte und stellte mit einem herrlich mutigen Vorhand-Drivevolley auf 5:1.

Die Entscheidung in dieser Partie. Zwar stemmte sich der Routinier Richard Gasquet wacker gegen die drohende Niederlage, gegen den quirrligen Spanier war an diesem Abend in Umag jedoch wenig auszurichten. Mit 6:2 und 6:2 fixierte Alcaraz schließlich den Sieg - und damit seinen ersten Titel auf der ATP-Tour. Damit ist der Iberer nicht nur der jüngste Finalist in der mehr als 30-jährigen Geschichte des ATP-Events von Umag, er ist auch der jüngste Champion.

Damit rückt Carlos Alcaraz beim ATP-250-Event von Kitzbühel zusehends in den Kreis der Mitfavoriten auf den Titel. Der Spanier wird direkt von Umag in die österreichischen Alpen reisen, um dort um weitere 250 Zähler für die Weltrangliste zu kämpfen. Alcaraz trifft in Runde eins auf Lokalmatador Alexander Erler. In den ATP-Charts geht es für Alcaraz nun rauf auf Platz 54, ein neues Personal Best für den 18-Jährigen.