ATP Umag: Dominic Thiem zieht ins Achtelfinale ein

Dominic Thiem ist mit einem hart erkämpften 6:4 und 7:5 gegen den Argentinier Facundo Bagnis in das Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Umag eingezogen. Dort trifft Thiem auf die Nummer eins, Jiri Lehecka aus der Tschechischen Republik.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2023, 20:46 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Dominic Thiem in Aktion

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Dominic Thiem erwischte einen perfekten Start, nahm Bagnis gleich dessen erstes Aufschlagspiel ab. Beim Stand von 4:3 für Thiem hatte der argentinische Linkshänder eine Chance auf den Ausgleich, aber der Österreicher blieb stabil. Nach einer Dreiviertelstunde durfte der erste Satz für den Umag-Champion von 2015 gebucht werden.

Der zweite Akt verlief noch ausgeglichener. Bagnis, der das bislang einzige Treffen der beiden beim Challenger in Salzburg im vergangenen Jahr gewonnen hat, servierte immer voraus, Thiem konnte bis zum 4:4 problemlos nachziehen. Musste dann aber im zehnten Spiel nach einer 40:0-Führung plötzlich zwei Satzbälle von Bagnis abwehren.

Thiem nun gegen Lehecka

Thiem nahm den Schwung mit, erarbeitete sich ein 0:40 und damit drei Chancen auf ein Break. Bagnis konterte zunächst prächtig, gewann vier Punkte in Folge. Und musste dann doch seinen Aufschlag zum 5:6 abgeben. Diesen Vorteil ließ sich Thiem nicht mehr nehmen. Nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit servierte der US-Open-Champion von 2020 zum 6:4 und 7:5 aus.

In der nächsten Runde wartet nun Turnierfavorit Jiri Lehecka. Hinter der aktuellen Form des jungen Tschechen stehen allerdings ein paar Fragezeichen: So musste Lehecka im Achtelfinale von Wimbledon gegen Daniil Medvedev verletzt aufgeben. Und konnte auch letzte Woche in Gstaad nicht an den Start gehen. Der erste Gegner des an Position drei gesetzten Sebastian Ofner steht mittlerweile auch fest: Es wird Alexei Popyrin sein, der sich gegen Benjamin Bonzi mit 6:4 und 7:5 durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Umag