ATP Umag: Jannik Sinner schlägt Carlos Alcaraz und holt sechsten Karrieretitel!

Jannik Sinner hat beim ATP-250-Turnier in Umag den Titel geholt: Der Südtiroler schlug Titelverteidiger Carlos Alcaraz im Finale mit 6:7 (5), 6:1 und 6:1.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 31.07.2022, 22:42 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner zeigte gegen Carlos Alcaraz eine bärenstarke Leistung

Der Sieger des ATP-250-Turniers in Umag heißt Jannik Sinner: Der 20-Jährige setzte sich im Finale gegen Carlos Alcaraz mit 6:7 (5), 6:1 und 6:1 durch und holte somit seinen ersten Titel in der laufenden Saison. Insgesamt fuhr der Italiener mit dem Triumph in der kroatischen Kleinstadt den bereits sechsten Turniersieg seiner noch jungen Karriere ein.

Das Finale begann äußerst ausgeglichen, im ersten Durchgang kam keiner der beiden Spieler zu einem Breakball. Folgerichtig musste ein Tiebreak die Entscheidung bringen: Alcaraz ging schnell mit 5:1 in Führung und verwandelte dank eines überragenden Passierballs seinen zweiten Satzball zum 7:5 in der Kurzentscheidung.

Sinner schlägt in Satz zwei zurück

Früh im zweiten Abschnitt hatte Alcaraz die Gelegenheit, endgültig auf die Siegerstraße abzubiegen, er ließ im zweiten Game jedoch sechs Breakbälle ungenutzt. Sinner machte es ein Spiel später besser und nahm seinem Kontrahenten den Aufschlag zum 2:1 ab. Es war der Startschuss einer bärenstarken Phase des Südtirolers, der Satz zwei mit 6:1 eintütete.

Sinner nahm den Schwung aus dem zweiten Abschnitt mit und breakte Alcaraz im entscheidenden Satz zum 3:1. Zwei Games später legte der 20-Jährige mit einem weiteren Break nach, um nach zwei Stunden und 25 Minuten Spielzeit seinen ersten Matchball zum 6:7 (5), 6:1 und 6:1-Erfolg zu verwandeln.

Sinner, der Alcaraz bereits im Wimbledon-Achtelfinale geschlagen hatte, stellte im offiziellen Head to Head somit auf 2:1. Trotz der Finalniederlage wird Alcaraz am Montag die neue Nummer vier der Weltrangliste sein, Sinner bleibt auf Position zehn.

