ATP: Unsicherheit - wie lange muss Matteo Berrettini pausieren?

Der Italiener Matteo Berrettini musste im Achtelfinale des ATP-500-Events in Acapulco erneut wegen einer Bauchmuskel-Verletzung aufgeben. Jetzt sollen Untersuchungen mehr Klarheit bringen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 27.02.2022, 14:44 Uhr

© Getty Images Wie lange wird die erneute Bauchmuskel-Verletzung Matteo Berrettini aus dem Verkehr ziehen?

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass es Matteo Berrettini in der abdominalen Muskulatur zwickt: In der vergangenen Saison klagte der Italiener direkt nach den Australian Open ebenso über Schmerzen an seinem Sixpack, wie auch am Ende der Saison bei den ATP-Finals in Turin. Dort konnte der 25-Jährige auf heimischen Boden nicht einmal sein erstes Gruppenspiel gegen Alexander Zverev zu Ende bringen - eine massive Enttäuschung für den Lokalmatador.

Nun hat die mittlerweile schon chronisch anmutende Verletzung auch beim Hartplatz-Event in der mexikanischen Küstenstadt zugeschlagen. In der zweiten Runde des ATP-World-Tour-500-Turniers in Acapulco musste die aktuelle Weltranglisten-Nummer-Sechs beim Stand von 6:4 und 1:5 gegen den US-Amerikaner Tommy Paul vorzeitig zum Handshake schreiten. Die große Frage: Wie geht es nun weiter für den vom Pech verfolgten Römer?

Keine guten Aussichten für Indian Wells und Miami

Im sozialen Netzwerk Instagram meldete sich Berrettini nun mit neuen Infromationen an seine Fans: "Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, musste ich beim Turnier in Acapulco verletzungsbedingt aufgeben. In den kommenden Tagen werde ich mitsamt meinem Team entscheiden, wie ich aufgrund der medizinischen Diagnosen meine Turnierplanung gestalten werde. Ich möchte mich beim Publikum von Acapulco bedanken, das mir große Zuneigung gegenüber gebracht hat. Was für ein tolles Land."

Eine Teilnahme in Indian Wells und Miami dürfte für den Wimbledon-Finalisten des Vorjahres also gehörig wackeln, seinen Fans bleibt jetzt nur abwarten und hoffen. Der Südeuropäer nutzte die Gelegenheit allerdings auch, um seine Gefühle bezüglich des Ukraine-Kriegs in Worte zu kleiden: "Es macht mich zutiefst traurig, den Beginn von noch mehr Konflikten auf unserem Planeten zu sehen. Ich wünsche allen davon Betroffenen Kraft in diesen schwierigsten Zeiten."