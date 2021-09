ATP: Vasek Pospisil trennt sich von Trainer Frank Dancevic

Die beiden Kanadier Vasek Pospisil und Frank Dancevic beenden nach dem ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells ihre Zusammenarbeit.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.09.2021, 16:08 Uhr

© Getty Images Die Wege von Vasek Pospisil und Frank Dancevic trennen sich nach Indian Wells.

Vasek Pospisil muss sich nach einem neuen Trainer umsehen: Nach zwei Jahren Zusammenarbeit trennen sich die Wege des aktuell Weltranglisten-66. von seinem Landsmann Frank Dancevic. Auf seinem Twitter-Account gab der Wimbledon-Champion im Doppel bekannt, dass das ATP-Masters-Turnier in Indian Wells die letzte gemeinsame Arbeitsstätte der beiden sein wird. Dancevic bleibt bis auf weiteres Davis-Cup-Kapitän der kanadischen Nationalmannschaft.

Weiterhin enge Freunde

„Nichts was wir nach so einer erfolgreichen, gemeinsamen Zeit vorhergesehen haben, aber das Leben steckt voller Überraschungen“, schrieb Pospisil im Social-Media-Kanal. „Wir werden weiterhin enge Freunde bleiben und schauen, was die Zukunft bringt. Danke für alles, Frankyyy.“ Der Grund für die Trennung ist nicht verbrieft. Wer dem 36-jährigen Mann von den Niagarafällen als Betreuer Pospisils folgen wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Dancevic führte den mittlerweile 31-Jährigen zu zwei ATP-World-Tour-250-Finalteilnahmen in Montpellier und Sofia - beide im Corona-Jahr 2020. Im Doppel holte sich Pospisil im Februar 2020 gemeinsam mit dem Franzosen Nicolas Maut den Titel beim Indoor-Hartplatz-Event von Marseille, während im Juli dieses Jahres gemeinsam mit dem US-Amerikaner Austin Krajicek eine Endspielteilnahme beim Rasenturnier in Newport herausschaute.