ATP veröffentlicht Kalender für 2021 & Preisgelder 2020

Die ATP hat am Freitag einen Blick in die Zukunft geworfen. Der Weltverband veröffentlichte den Turnierkalender für 2021, der 64 Turniere in 30 Ländern beinhaltet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.12.2019, 20:49 Uhr

Nicht mit einberechnet sind die vier Grand-Slam-Turniere, die von der ITF veranstaltet werden. Dasselbe gilt für den Davis Cup, der erneut mit einer Qualifikationsrunde im März und einem Finalturnier stattfindet. Der Termin für letzters steht noch nicht fest.

Die Saison 2021 wird am 1. Januar mit dem ATP Cup in Perth, Brisbane und Sydney eröffnet, und endet mit den ATP Finals, die erstmals in Turin ausgetragen werden. Für den ab 24. September terminierten Laver Cup gibt es noch keinen Austragungsort.

Weiterhin werden neun Masters-, 13 der 500er- und 38 der 250er-Turniere ausgetragen. Aus österreichischer Sicht sind Kitzbühel und Wien wieder die beiden Fixpunkte. Der Sandplatz-Event in Tirol wird demnach in der gewohnten Woche parallel mit Umag ab 19. Juli über die Bühne gehen, das Erste Bank Open wird auf Hartplatz ab 25. Oktober erneut zeitgleich mit Basel gespielt werden.

In Deutschland finden mit Hamburg (Sand), Halle (Rasen), Stuttgart (Rasen) und München (Sand) wieder vier Turniere statt.

Gleichzeitig hat die ATP die für 2020 vorgesehene Gesamtdotation mit 158,7 Millionen Dollar (142,7 Mio. Euro) beziffert, ein Anstieg zu 2019 um 13 Prozent. Den größten Posten davon nimmt der ATP Cup mit 15 Millionen Dollar (13,49 Mio. Euro) ein. Die Zahlen beinhalten nicht die Majors und den Davis Cup.

Hier geht es zum Kalender der Saisons 2020 und 2021.