ATP: Von Nastase bis Alcaraz - alle Weltranglisten-Erste seit 1973

Mit seinem Erfolg bei den US Open 2022 hat Carlos Alcaraz die Nummer eins in der ATP-Weltrangliste übernommen. Der spanische Teenager ist der 28. Spieler seit der Einführung der Charts im Jahr 1973.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.09.2022, 14:07 Uhr

© Getty Images Björn Borg und Ilie Nastase haben die Weltrangliste natürlich auch angeführt

Die Zeit von Daniil Medvedev an der Spitze der ATP-Charts ist ab heute offiziell vorbei, mit US-Open-Champion Carlos Alcaraz ist ein neuer Sheriff in die Stadt gekommen. Der 19-jährige Schützling von Juan Carlos Ferrero (dereinst ebenfalls Branchenorimus) ist damit der 28. Spieler, der seit der Einführung der Weltrangliste den Platz an der Sonne erklimmt.

Nun gilt es mindestens zwei Punkte festzuhalten: Zunächst einmal hat die Corona-Pandemie für nachhaltige Verwirrung gesorgt, mit Zählern, die bis zu drei Jahre lang mitgeführt wurden. Und dann ist da natürlich die Causa Novak Djokovic. Man lehnt sich wohl nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass Djokovic immer noch der Branchenprimus wäre, hätte er in Australien und bei den US Open spielen dürfen. Und hätte er für seinen Wimbledon-Sieg die dafür eigentlich ausgeschriebenen 2.000 Punkte erhalten.

Aber gut: Hier also die Liste aller Spieler, die in der Geschichte der Weltrangliste jemals die Nummer eins gegeben haben.