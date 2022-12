ATP: Was wurde eigentlich aus … Aslan Karatsev?

Was hatte Aslan Karatsev für ein Tennisjahr 2021! Und auch das vor ein paar Wochen abgeschlossene hatte sich nicht schlecht angelassen. Davon ist wenig übrig.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.12.2022, 08:19 Uhr

© Getty Images In Rom hat Aslan Karatsev sein einziges Match auf Asche 2022 gewonnen

Man kann nicht oft genug die prophetischen Gaben von Daniil Medvedev beschwören, der sich bei der Siegerehrung des ATP Cups Anfang 2021 hinstellte und prophezeite, dass sein Teamkollege Aslan Karatsev eine strahlende Zukunft vor sich habe. Und in der Tat: Bereits wenige Tage nach dieser durch Corona bedingten sehr klinischen Zeremonie zog Karatsev völlig überraschend ins Halbfinale ein, wo er gegen Novak Djokovic verlor.

Es machte richtig Spaß, Aslan Karatsev bei der Arbeit zuzusehen, erst recht in Dubai, wo er seinen ersten Titel auf der ATP-Tour holte. Dieses schnörkellose Spiel, die geraden Schläge, dieses, ja, Mörderwadeln, aus denen die gesamte Power von Karatsev zu kommen schien. Dieses Paket hat sogar zu einem Sieg gegen Djokovic bei dessen Heimturnier in Belgrad gereicht und auch noch zu einem zweiten Championat später im Jahr in Moskau. Und wer gedacht hätte, dass der mittlerweile 29-Jährige dieses Niveau nicht halten könne: Gleich zu Beginn des Tennisjahres 2022 triumphierte Karatsev in Sydney.

Karatsev gewinnt nur ein Match auf Sand

Womit die Herrlichkeit aber schon wieder ihr Ende gefunden hatte. Bei den Australian Open erreichte der Russe zwar wieder die dritte Runde (Niederlage gegen Adrian Mannarino), die geplante Titelverteidigung in Dubai ging dann schon in Runde eins in die Binsen (gegen Mackenzie McDonald, den Karatsev in Melbourne noch geschlagen hatte). Die gesamte Sandplatzsaison brachte Aslan Karatsev exakt einen Sieg: in Rom gegen Lloyd Harris, wahrlich kein Aschenzauberer. Das war auch jene Zeit, in der Jan de Witt den Übungsleiter gab, ein alles in allem eher kurzes Intermezzo. Im Moment wird Yahor Yatsik als Coach geführt.

Die restlichen Highlights des Jahres 2022? Zwei Viertelfinal-Teilnahmen in Bastad und Hamburg, bei denen Karatsev jeweils an Francisco Cerundolo scheiterte. Was in der Endabrechnung Platz 59 in den ATP-Charts macht. Begonnen hat Aslan Karatsev das Jahr 2022 auf Position 20.

Wird es in den kommenden Woche einen neuen Anlauf auf die erweiterte Weltspitze geben? Oder hat die Konkurrenz mittlerweile herausgefunden, wie man gegen Karatsev am besten spielt (Geduld wird zumeist belohnt)? Punkte zu verteidigen hat der abgestürzte Senkrechtstarter ja nur zu Beginn.