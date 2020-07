ATP: Washington abgesagt - US Open sollen stattfinden

Die Veranstalter des ATP-Tour-500-Turniers in Washington haben die Reißleine gezogen. Das mit Start am 14. August angesetzte Event wird in diesem Jahr nicht ausgetragen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.07.2020, 16:46 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios wird seinen Washington-Titel erst 2021 verteidigen können

Überraschend kommt die Entscheidung nicht, die da am Dienstag die Runde gemacht hat: In den letzten Tagen hatten sich die Zeichen verdichtet, dass der angepeilte Re-Start der ATP-Tour am 14. August in Washington nicht zu halten sein würde. Aufgrund der weiter steigenden Zahlen der Corona-Infizierten in den USA. Und aufgrund des Umstandes, dass nicht geklärt ist, wie die Teilnehmer aus Washington dann weiter zu den US Open kommen sollen.

Der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, hatte vor ein paar Tagen nämlich verfügt, dass nach New York Einreisende sich in eine zweiwöchige Quarantäne begeben müssten. Was auch angesichts des Doppelschlags Cincinnati/US Open spannend zu beobachten sein wird. Denn spätestens dann sollen ja Spieler aus der ganzen Welt im National Tennis Center in Flushing Meadows um Weltranglisten-Punkte und viel Geld spielen.

Letztere beiden Punkte könnten den Ausschlag dafür geben, dass dem Vernehmen nach immer noch ein Großteil der Tennisprofis mit einem Trip nach New York plant. Auch wenn die EU erst vor wenigen Tagen ihre strikte Regelungen für die Einreise in die europäischen Staaten aus den USA bestätigt hatte.