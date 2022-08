ATP Washington: Achtelfinale - Nick Kyrgios weiterhin tadellos unterwegs

Der Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios steht nach einem Zweisatz-Erfolg über den Lokalmatador Tommy Paul in Washington im Achtelfinale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.08.2022, 09:51 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios ist in Washington noch ohne Satzverlust unterwegs

Nick Kyrgios weiß beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Washington weiterhin vollauf zu begeistern: Der Mann aus Canberra besiegte den vierzehntgesetzten US-Amerikaner Tommy Paul in der zweiten Runde relativ problemlos mit 6:3, 6:4. Der in DC bislang mit voller Spiellaune auftretende Australier fordert in der Runde der letzten 16 den US-amerikanischen Service-Riesen Reilly Opelka, der seinerseits beim 6:7(6),-6:4,-6:4-Erfolg über Landsmann Denis Kudla weit mehr zu kämpfen hatte.

Hurkacz gelingt kein erfolgreiches Comeback auf die Tour

Schon ausgeschieden ist die Nummer zwei des Hartplatz-Turniers Hubert Hurkacz: Der Pole hatte beim 4:6, 6:7 (3) gegen den Finnen Emil Ruusuvuori das Nachsehen - die Nummer elf der Tennis-Weltrangliste bestritt seit der Erstrunden-Niederlage in Wimbledon kein Match auf Turnierebene.

Ebenfalls draußen ist Denis Shapovalov: Der sechstgereihte Kanadier, der immer für eine frühe Niederlage im Turnierverlauf zu haben ist, scheiterte am US-amerikanischen Wildcard-Spieler J. J. Wolf mit 6:2, 6:7 (5), 6:3. Während der 23-Jährige aus dem Bundesstaat Ohio in der Runde der letzten 16 auf den Dänen Holger Rune (6:3, 6:2 gegen Wundertüte Benoit Paire) trifft, macht sich Ruusuvuori für ein Duell unter Skandinaviern mit Mikael Ymer bereit.

Hier das Einzel-Tableau aus Washington.