ATP Washington: Dominik Koepfer kämpft sich in Runde zwei

Dominik Koepfer (Furtwangen) ist beim ATP-Turnier in Washington in die zweite Runde eingezogen.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 01.08.2022, 21:40 Uhr

© Getty Images Dominik Koepfer

Der Weltranglisten-145., der als Qualifikant ins Hauptfeld eingezogen war, besiegte den Südkoreaner Kwon Soon Woo (ATP 77) nach 2:21 Stunden 3:6, 6:3, 6:4. Koepfer, der im entscheidenden Satz 1:4 zurückgelegen hatte, trifft in der zweiten Runde auf den an Nummer sieben gesetzten Karen Khachanov.

Der 28-Jährige ist nach einer längeren Verletzungspause im ATP-Ranking abgerutsch und kämpft wieder um den Schwung nach vorne. Im Vorjahr war er noch auf Rang 50 notiert - seinem Career-High.

In Washington ist am Montag noch Peter Gojowczyk (München) gegen den Franzosen Benoit Paire im Einsatz. Das Turnier gehört zur nordamerikanischen Hartplatz-Saison, die mit den US Open ab dem 29. August in New York ihren Höhepunkt findet.