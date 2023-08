ATP Washington: Griekspoor stoppt Fritz - im Finale nun gegen Evans

Tallon Griekspoor und Daniel Evans bestreiten das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Washington. Beide waren eher als Außenseiter in ihre jeweiligen Halbfinal-Partien gegangen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.08.2023, 08:09 Uhr

© Getty Images Tallon Griekspoor spielt heute um seinen dritten Karriere-Titel

Wer wird der Nachfolger von Nick Kyrgios (ja, der hat im vergangenen Jahr in Washington tatsächlich den Titel geholt)? Geht es nach dem Head-to-Head, dann müssten die Würfel eher in Richtung Daniel Evans fallen. Denn Evans hat die bisherigen beiden Treffen mit Tallon Griekspoor für sich entscheiden können. Geht es nach aktueller Form, dann könnte der Niederländer Griekspoor die Nase etwas vorne haben.

Der der zeimalige Turnier-Champion dieser Saison (in Pune und beim Heimturnier in ´s-Hertogenbosch) beendete im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in der US-amerikanischen Hauptstadt den Run von Taylor Fritz. Der an Position eins gesetzte US-Amerikaner hatte in der vergangenen Woche das Event in Atlanta gewonnen, musste sich Griekspoor nun aber mit 6:3, 3:6 und 2:6 geschlagen geben.

Evans wiederum ließ sich gegen Grigor Dimitrov nicht lumpen, gewann gegen den Bulgaren mit 6:3 und 7:6 (4). Für den schon 33-jährigen Briten geht es um das zweite Championat seiner Karriere. Das erste hatte er Anfang 2021 bei einem 250er in Melbourne geholt.

