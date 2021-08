ATP Washington: Jannik Sinner sichert sich größten Karrieretitel

Der Sieger des ATP-500-Turniers in Washington heißt Jannik Sinner. Der Italiener setzte sich in einem packenden Finale gegen Mackenzie McDonald durch und holte somit seinen bis dato größten Karrieretitel.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.08.2021, 08:36 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner setzte sich in einem packenden Endspiel gegen Mackenzie McDonald durch

Zuletzt hatte Jannik Sinner vier Niederlagen in Folge einstecken müssen, beim ATP-500-Turnier in Washington schlug der 19-Jährige aber eindrucksvoll zurück: In fünf Matches gab der Südtiroler nur einen einzigen Satz ab und krönte sich in der US-amerikanischen Hauptstadt folgerichtig zum Turniersieger.

Die größte Herausforderung hatte Sinner dabei im Finale gegen Mackenzie McDonald zu bestehen. Zwei Stunden und 53 Minuten benötigte der Italiener, um den umkämpften 7:5, 4:6 und 7:5-Erfolg zu fixieren. Im ersten Durchgang benötigte Sinner elf Satzbälle, im dritten Abschnitt steckte der Teenager ein zwischenzeitliches Comeback McDonalds (5:5 nach 5:2) weg.

Mit dem Erfolg in Washington schrieb der Youngster darüber hinaus Geschichte. Seit der Einführung der ATP-500-Kategorie ist Sinner der jüngste Spieler, der ein Event auf dieser Ebene für sich entscheiden konnte. Insgesamt stellt der Triumph den dritten Turniersieg in der noch jungen Karriere des Weltranglisten-15. dar.

"Ich denke, wir haben noch viel Arbeit vor uns, um ehrlich zu sein. Wir müssen noch viel Erfahrung sammeln, hart arbeiten, wie wir es jetzt tun, und versuchen, wichtige Spiele und wichtige Momente eines Spiels zu spielen. Ich denke, heute hatte ich eine Menge davon. Ich kann viele Dinge von heute lernen", meinte Sinner nach dem Endspiel.

