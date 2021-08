ATP Washington: Jannik Sinner vor größtem Karriere-Titel

Jannik Sinner steht nach einem 7:6 (2) und 6:1 gegen Jenson Brooksby im Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers von Washington. Dort trifft der Italiener auf Mackenzie McDonald aus den USA.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.08.2021, 06:24 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner steht in Washington im Endspiel

Jannik Sinner steht vor dem größten Triumph seiner Karriere: Nachdem es für den noch 19-jährigen Südtiroler in den letzten Wochen nicht rund gelaufen war, erreichte Sinner mit einem 7:6 (2) und 6:1 gegen Jenson Brooksby das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Washington. Sinner hat bislang zwei Events gewonnen, beide auf 250er-Level. Im Frühjahr stand Sinner im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami, verlor dort allerdings gegen Hubert Hurkacz. Gegen Brooksby zeigte Sinner starke Nerven: Beim Stand von 5:6 im ersten Satz lag der Italiener bei eigenem Aufschlag mit 0:40 zurück, gewann aber fünf Punkte in Folge. Und mit einem konzentrierten Vortrag auch den zweiten Satz.

Endspielgegner wird Mackenzie McDonald sein. Der US-Amerikaner lieferte sich mit Kei Nishikori einen Drei-Satz-Kampf, der erst nach einer Spielzeit von 2:45 Stunden sein Ende fand. Dann ging McDonald mit 6:3, 4:6 und 7:5 als Sieger vom Center Court in Washington. Für den schon 26-Jährigen wird es der erste Auftritt in einem Finale auf der ATP-Tour werden. Unabhängig vom Ausgang des Matches gegen Sinner wird McDonald in der ATP-Weltrangliste wieder unter die Top 100 zurückkehren. Als Karriere-Hoch ist Position 57 notiert.

Jannik Sinner dagegen könnte nach seinem kleinen Durchhänger wieder Ansprüche auf einen Platz bei den ATP Finals in Turin anmelden. Mit den möglichen 500 Punkten aus Washington stieße Sinner aif Platz zehn der Jahreswertung vor. Im Doppel ging das Turnier für ihn und Partner Sebastian Korda am Samstagabend in Washington allerdings zu Ende: Die beiden Youngster unterlagen Neill Skupski und MIchael Venus mit 3:6 und 0:6.

