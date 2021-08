ATP Washington: Jenson Brooksby fordert im Halbfinale Jannik Sinner

US-Youngster Jenson Brooksby möchte in sein erstes Finale auf der ATP-Tour. Halbfinalgegner beim 500er in Washington ist Jannik Sinner.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.08.2021, 06:38 Uhr

© Getty Images Jenson Brooksby möchte in sein erstes ATP-Finale

Geht es nach der Geburtsurkunde, dann genießt Jenson Brooksby beinahe ein ganzes Jahr Vorsprung auf Jannik Sinner. Nimmt man allerdings den Lebenslauf auf der ATP-Tour, dann geht Sinner im Vergleich mit seinem Halbfinalgegner von Washington schon fast als Routinier durch. Und das, obwohl der Südtiroler in wenigen Tagen seinen erst 20. Geburtstag feiern wird.

In ihren Viertelfinals am Freitag haben beiden Jungspunde jedenfalls nichts anbrennen lassen. Brooksby hatte den Auftakt gemacht, John Millman bis zum 4:1 im zweiten Satz keine Chance gelassen, schließlich mit 6:1 und 6:2 gewonnen. Sinner hatte mit Steve Johnson ein paar Probleme mehr, gewann aber mit 6:4 und 6:2. Eng wurde es lediglich zu Beginn des zweiten Satzes, als Sinner in seinem ersten Aufschlagspiel zwei Breakbälle abwehren musste. Danach zog er gnadenlos seine Kreise.

Murray vergleicht Brooksby mit Flo Mayer

Der Italiener ist als Nummer fünf der höchstgereihte noch im Tableau verbliebene Spieler, die vor ihm platzierten Rafael Nadal, Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur und Grigor Dimitrov mussten sich schon in den letzten Tagen vom Traditionsturnier in der US-amerikanischen Hauptstadt verabschieden. Jenson Brooksby erreichte mit seinem Erfolg gegen Millman übrigens den nächsten Meilenstein seiner Karriere: Er wird am Montag erstmals unter den 100 besten Spielern der Welt rangieren. Womit er der elfte US-Spieler ist, der dies im Augenblick von sich behaupten kann.

In Andy Murray hat Brooksby auch schon einen fachkundigen Bewunderer seiner Kunst gefunden. Der Schotte, der in Cincinnati mit einer Wildcard starten wird, findet die Variationen im Spiel des 20-Jährigen beeindruckend. Und vergleicht Brooksbys Rückhand mit der von Florian Mayer. Im zweiten Halbfinale stehen sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag KeiNishikori und Mackenzie McDonald gegenüber. Nishikori gewann gegen Nadal-Bezwinger Lloyd Harris mit 6:3 und 7:5, McDonald schlug seinen Landsmann Denis Kudla sicher mit 6:3 und 6:2.

Hier das Einzel-Tableau in Washington