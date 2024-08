ATP Washington: Korda und Cobolli fighten um den Titel

Sebastian Korda und Flavio Cobolli haben sich für das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Washington qualifiziert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.08.2024, 06:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Sebastian Korda ist im Endspiel von Washington leichter Favorit

Flavio Cobolli hat schon im Viertelfinale den Spielverderber für die Lokalmatadore in Washington gegeben. Da gewann der Italiener gegen Alex Michelsen. In der Vorschlussrunde nun bezwang Cobolli den an Position zwei gesetzten Ben Shelton mit 4:6, 7:5 und 6:3.

Finalgegner Sebastian Korda hatte da einen vergleichsweise harmlosen Halbfinal-Einsatz. Korda zerstörte mit einem soliden 6:4 und 6:4 die Träume vom Heimsieg von Frances Tiafoe. Letzterer hatte in der Runde der letzten acht Turnierfavorit Andrey Rublev verabscheidet.

Bemerlenswert ist Folgednes: Beide Finalisten mussten auf dem Weg ins Endspiel Matchbälle abweheren. Korda gegen Thanasi Kokkinakis zwei, Cobolli gegen Alejandro Davidovich-Fokina gleich fünf. De einzige Begegnung der beiden konnte übrigens Korda in Rom für sich entscjeiden.

Während Korda schon einen Turniersieg auf der Habenseite hat (Palermo 2021), ist die Finalteilnahme von Flavio Cobolli in Washington eine Premiere. Auch der Vater von Sebastian Korda, Petr, hat in Washington schon das Finale erreicht.

Hier das Einzel-Tableau in Washington