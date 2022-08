ATP Washington: Nick Kyrgios schlägt Mikael Ymer, Yoshihito Nishioka schockt Andrey Rublev

Nick Kyrgios und Yoshihito Nishioka werden beim ATP-500-Turnier in Washington das Finale bestreiten. Während sich der Australier in der Vorschlussrunde erwartungsgemäß gegen Mikael Ymer durchsetzte, gelang dem Japaner mit seinem Zweisatzerfolg über den topgesetzten Andrey Rublev eine große Überraschung.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.08.2022, 09:22 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios steht in Washington im Finale

Nick Kyrgios befindet sich weiterhin in absoluter Topform: Der Wimbledon-Finalist zog beim ATP-500-Turnier in Washington dank eines Zweisatzsieges über Mikael Ymer ins Finale ein. Der Australier setzte sich gegen den Schweden in der Vorschlussrunde trotz einer allenfalls soliden Leistung letztlich souverän mit 7:6 (4) und 6:3 durch.

"Ehrlich gesagt habe ich heute nicht annähernd mein bestes Tennis gespielt. Ich weiß auch nicht ... Die Rollen waren vertauscht, die letzten paar Matches war ich auf dem Papier und von der Rangliste her der Außenseiter, aber heute fühlte ich mich definitiv als Favorit", zeigte sich Kyrgios, der an der Seite von Jack Sock auch im Doppel-Finale steht, im Anschluss an die Partie nicht restlos zufrieden.

Als Favorit gilt Kyrgios auch im Finale, trifft er in diesem doch überraschenderweise auf den Weltranglisten-96. Yoshihito Nishioka. Der japanische Linkshänder besiegte den an Position eins gesetzten Andrey Rublev mit 6:3 und 6:4 und steht somit zum ersten Mal in seiner Karriere im Endspiel eines ATP-500-Events.

"Heute fühlte ich mich vor Beginn des Matches sehr müde und ich hatte das Gefühl, dass ich nicht dasselbe tun konnte wie gegen Evans und Khachanov. Ich habe versucht, ein bisschen aggressiver zu sein, weil ich wusste, dass Andrey aggressiv gegen mich spielen würde", erklärte Nishioka nach dem Match. Gegen Kyrgios liegt der 26-Jährige im offziellen Head to Head mit 0:3 zurück.

