ATP Washington: Nick Kyrgios und Andrey Rublev ziehen mit Verspätung ins Viertelfinale ein

Nick Kyrgios und Andrey Rublev stehen beim ATP-500-Turnier von Washington im Viertelfinale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.08.2022, 21:30 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios besiegte Reilly Opelka

Nachdem der Regen in Washington am späten Donnerstagabend zum Spielverderber geworden war, mutierte der Freitag in der US-amerikanischen Hauptstadt zum Großkampftag. Demnach mussten beispielsweise Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios und Andrey Rublev früh ran, um ihre Achtelfinalspiele zu Ende zu bringen.

Kyrgios, der bereits vor dem einsetzenden Niederschlag den ersten Satz gegen Reilly Opelka gewonnen hatte, sorgte mit einem frühen Break nach der Fortsetzung rasch für klare Verhältnisse. Letztlich setzte sich der Australier mit 7:6 (1) und 6:2 durch. Im ebenfalls am Freitag (Ortszeit) stattfindenden Viertelfinale trifft er auf Frances Tiafoe.

Der an Position eins gesetzte Rublev, der am Donnerstag keinen einzigen Punkt gespielt hatte, besiegte unterdessen den aufschlagstarken US-Amerikaner Maxime Cressy mit 6:4 und 7:6 (8). In der Runde der letzten acht bekommt er es mit J.J.Wolf, der Holger Rune in drei Sätzen aus dem Turnier nahm, zu tun.

Das Einzel-Tableau in Washington