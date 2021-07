ATP Washington: Rafael Nadal kehrt vor vollem Haus zurück

Das ATP-500-Turnier in Washington wird in diesem Jahr vor vollem Haus stattfinden. Somit darf sich unter anderem auch Rafael Nadal auf die Unterstützung zahlreicher Fans freuen.

© Getty Images Die Tribünen in Washington werden auch in diesem Jahr voll sein

Während bei den Olympischen Spielen in Tokio die Stadien leer bleiben werden, gab es am Donnerstag zumindest aus Washington gute Nachrichten: Das ATP-500-Hartplatzturnier, welches vom 2. bis 8. August über die Bühne geht, wird auch in diesem Jahr vor vollem Haus stattfinden. Bis zuletzt hatten die Veranstalter mit einer Auslastung von 50 Prozent gerechnet.

"Wir sind sehr erfreut, dass wir vom National Park Service (Bundesbehörde in den Vereinigten Staaten, Anm.) die Genehmigung erhalten haben, von einer 50-prozentigen Obergrenze auf 100 Prozent zu gehen. Dies war schon eine Weile in Arbeit, in Kooperation mit der Stadt und dem Park Service. Alle sind zusammengekommen und haben entschieden, dass dies das Richtige ist", erklärte Investor Mark Ein gegenüber der Washington Post.

Demnach darf Rafael Nadal bei seiner Premiere in der US-amerikanischen Hauptstadt auf die volle Unterstützung des Publikums hoffen. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger bestritt seit seiner Halbfinalniederlage gegen Novak Djokovic kein Match mehr und wird in Washington dank einer Wildcard auf die ATP-Tour zurückkehren.

Aufgrund der vollen Tribünen wird das Preisgeld für die Spieler zudem um 750.000 US-Dollar erhöht werden. Somit wird das Niveau, welches vor der Pandemie geherrscht hatte, wieder hergestellt. Konkurrenz beim Kampf um den Siegerscheck bekommt Nadal dabei unter anderem von den beiden Wimbledon-Halbfinalisten Denis Shapovalov und Hubert Hurkacz. Auch Jannik Sinner und Nick Kyrgios kündigten ihre Teilnahme am Hartplatzevent an.

