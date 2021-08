ATP Washington: Sensation! Rafael Nadal scheitert an Lloyd Harris

Für Rafael Nadal ist das ATP-500-Event von Washington überraschend früh zu Ende gegangen. Der Spanier scheiterte im Achtelfinale am Südafrikaner Lloyd Harris.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 06.08.2021, 07:12 Uhr

Rafael Nadal musste in Washington bereits die Segel streichen

Was Jack Sock am Donnerstag hauchdünn nicht gelungen war, schaffte einen Tag später also der Südafrikaner Lloyd Harris. Der 24-Jährige besiegte beim ATP-500-Event von Washington in der Nacht auf Freitag sensationell den Weltranglistendritten Rafael Nadal. Dieser hatte nach seinem Zweitrundenerfolg über Sock über Schmerzen am Fuß geklagt, nun ist das Turnier für den 20-fachen Grand-Slam-Sieger überraschend früh zu Ende gegangen.

Lloyd Harris, der in diesem Spieljahr bereits Dominic Thiem bezwungen hatte, startete gut in die Partie, holte sich den ersten Satz mit 6:4. Zwar musste der Mann aus Kapstadt im zweiten Durchgang die Klasse seines mallorquinischen Kontrahenten eingestehen - Nadal schaffte mit 6:1 den Satzausgleich -, nachhaltig einschüchtern ließ sich Harris davon aber nicht. Denn Satz drei - und damit das Match - gingen schließlich mit 6:4 an den 24-Jährigen.

"Das ist ein ganz besonderer Moment in meiner Karriere, wahrscheinlich der beste Sieg, den ich je hatte, und ihn vor den Fans zu feiern, macht ihn noch viel besser", meinte Harris im Anschluss an seinen Erfolg gegen Nadal, der aufgrund der Niederlage weiter Boden in der Weltrangliste verlieren wird. Stefanos Tsitispas wird am Montag nämlich vor dem Spanier gereiht werden, Nadal rutscht auf Platz vier ab.

Sinner schlägt Korda

In der Runde der letzten Acht geht es für den Überraschungsmann Lloyd Harris nun gegen den Japaner Kei Nishikori. Dieser feierte am Freitag einen weiteren Achtungserfolg, besiegte den sich in Topform befindlichen Cameron Norrie in drei Sätzen. Bereits bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte Nishikori gutes Tennis gezeigt, war am Ende aber am Weltranglistenersten Novak Djokovic gescheitert.

Wie die Nummer eins des Turniers, Rafael Nadal, ist auch die Nummer zwei der Setzliste bereits gescheitert. Felix Auger Aliassime unterlag überraschend der US-amerikanischen Wildcard Jenson Brooksby. Ein weiterer Youngster hingegen steht im Viertelfinale: Im Duell der beiden Jungspunde behielt Jannik Sinner nämlich gegen Sebastian Korda die Oberhand, siegte mit 7:6 (3) und 7:6 (3). Und das, obwohl der Südtiroler in Satz zwei bereits mit 2:5 zurückgelegen war.