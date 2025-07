ATP Washington: Tien überrascht gegen Rublev, Tiafoe muss kämpfen

Beim ATP-Tour-500-Turnier in Washington hat es für Andrey Rublev mal wieder eine Niederlage gesetzt. Diesmal gegen Learner Tien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2025, 07:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Learner Tien wird immer stärker

Siege gegen Andrey Rublev haben nicht mehr denselben Wert wie noch vor drei, vier Jahren. Aber freiwillig gibt der Russe seine Matches ja auch nicht aus der Hand. Wobei: 43 einfache Fehler gegen Learner Tien in der zweiten Runde des ATP-Tour-500-Turniers von Washington, da wird es schon schwierig, den Court als Sieger zu verlassen. Was Rublev auch nicht gelang. Tien gewan mit 7:5 und 6:2 und spielt im Achtelfinale gegen Alejandro Davidovich Fokina.

Schon früher am Mittwoch hatte Taylor Fritz mit Aleksandar Vukic keine Probleme. Der amerikanische Turnierfavorit gewann mit 6:3 und 6.2 und trifft nun auf Matteo Arnaldi.

Mit Frances Tiafoe steht ein weiterer Lokalmatador in der Runde der letzten 16. Und zwar im engeren Sinne. Tiafoe spielt in Washington ja in der Farben des örtlichen NFL-Teams, der Commanders. Gegen Aleksandar Kovacevic gab das vielleicht nicht den Ausschlag - Tiafoe gewann dennoch mit 7:5, 3:6 und 6:3. Nächster Gegner von “Big Foe” wird Flavio Cobolli sein. Der Italiener stand 2024 im Endspiel von Washington.

Hier das Einzel-Tableau in Washington