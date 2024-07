ATP Washington: Viele Möglichkeiten für ein 500er

Das ATP-Tour-500-Turnier in Washington ist die Gegenveranstaltung zu den Olympischen Spielen in Paris.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.07.2024, 19:04 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev führt in Washington das Feld an

Das Draw für das ATP-Tour-500-Turnier in Washington sieht zunächst einmal beeindruckend aus, ist es doch auf 64 Spieler angelegt. Tatsächlich erhalten alle 16 Gesetzten zunächst aber ein Freilos - aber auch 48 Teilnehmer können sich sehen lassen. Grundsätzlich. Und natürlich ist es möglich, dass die Besetzung in etwa so aussähe wie sie jetzt eben ist, fänden nicht gleichzeitig Olympische Spiele statt. Aber: Es hat schon 500er gegeben, wo man mit härteren Konkurrenten zurechtkommen musste, um an den großen Preis zu kommen.

Immerhin: Andrey Rublev hat sich mal wieder breitschlagen lassen, spielt dann eben nach Bastad und Umag die dritte Woche in Folge. Rublev hat in diesem Jahr in Madrid den Titel geholt. Und schiebt ansonsten eine beeindruckende Formkrise vor sich her.

Khachanov und die amerikanische Phalanx

Hinter dem Russen haben sich jene US-Amerikaner eingereiht, die keine Lust auf ein zweites Roland-Garros in diesem Jahr haben: Ben Shelton etwa als Nummer zwei, Sebastian Korda an vier, Frances Tiafoe an fünf. Das sieht verdächtig nach der Besetzung des gerade abgeschlossenen 250ers in Atlanta aus (wo eben diese US-Amerikaner nicht geglänzt haben).

Ach, ja: Karen Khachanov hat sich auch gegen Olympia und für Washington entschieden, er geht als Drittgesetzter ins Rennen.

Dass der Cut nicht ganz so hoch lag, sieht man auch an der Tatsache, dass Daniel Elahi Galan direkt im Hauptfeld untergekommen ist. In Kitzbühel musste der Kolumbianer noch in die Qualifikation. Apropos Kitzbühel: Der dortige Halbfinalist Facundo Diaz Acosta hat es auch ins Tableau geschafft.

Was natürlich kein Vorwurf an die Veranstalter ist. Den ersten richtig aussagekräftigen Vergleich der Spitzenkräfte wird aber erst das ATP-Masters-1000-Turnier in Kanada bringen, das in diesem Jahr in Montreal ausgetragen wird.

