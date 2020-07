ATP: Wawrinka nah an der Bestform, Federer beginnt Mitte August

Die Schweizer Asse gehen dieser Tage unterschiedlich zu Werke: Während sich Stan Wawrinka in Monte Carlo langsam in Wettkampfform bringt, bereitet sich Roger Federer auf den Wiedereinstieg ins Tennistraining vor.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2020, 20:00 Uhr

© GEPA Pictures Stan Wawrinka arbeitet derzeit in Monte Carlo

Im Moment üben sich gerade viele Tennisinteressierte in der Interpretation von Trainingsbildern der Stars der Szene: Rafael Nadal trainiert offenbar auf Sand, das müsste dann ja wohl bedeuten, dass der Spanier auf ein Antreten bei den US Open verzichtet. Novak Djokovic dagegen übt auf Hartplatz, der Anlauf auf Major-Titel Nummer 18 muss daher außer Frage stehen. Nun, folgt man diesen Theorien, dann finden das Major in New York ohne den Sieger von 2016 statt.

Denn Stan Wawrinka hat sich in den vergangenen Tagen nur auf Asche gezeigt, in Monte Carlo, nachdem er zuvor in Genf neben anderen auch mit Garbine Muguruza trainiert hat. Wawrinka hat während der Corona-Zeit ohne Einschränkungen das Internet gewonnen. Und auch bei seinen Übungseinheiten einen Kamerawinkel gefunden, der seinen Paradeschlag, die Rückhand, in leuchtenden Farben erscheinen lässt. Dass der dreimalige Major-Sieger fit ist, wissen aufmerksame Beobachter ebenfalls aus dem Instagram-Feed Wawrinkas. Die Frage wird also nur sein: Volle Konzentration auf den Sand ab Madrid (und davor Kitzbühel?) - oder doch noch ein Angriff in New York City, wo Wawrinka vor knapp einem Jahr im Viertelfinale leicht erkrankt an Daniil Medvedev gescheitert war.

Roger Federer zurück im Training

Bei Roger Federer ist die Sachlage um einiges klarer: der Maestro wird nämlich frühestens Anfang 2021 wieder aufschlagen. Federer scheint seine Zeit aber auch ohne Tennis gewinnbringend nutzen zu können, hat einen eigenen Turnschuh („The Roger“) zu einem sehr sportlichen Preis auf den Markt gebracht, und zuletzt den Deal zwischen Swiss Olympic und einer Bekleidungsfirma, an der Federer Anteile hält, feiern dürfen.

Auch, weil die Reha nach seinen beiden kleineren Eingriffen am Knie nicht ganz nach Wunsch verlaufen war. Und der Maestro zusätzlich über leichte Motivationsprobleme klagte, so ganz ohne kurzfristiges Ziel vor Augen. Die Zeit der Muße scheint nun aber vorbei zu sein, wie Coach Severin Lüthi in einer Pressekonferenz erklärte.

„Roger hat das Fitnesstraining mit Pierre Paganini wieder aufgenommen“, so Lüthi. „Tennistraining ist ab Mitte August geplant.“ Wie intensiv dieses ausfallen wird, bleibt offen. Schließlich kann Federer anno 2020 ja nicht einmal aus seiner Heimat zu einem Spontan-Comeback gelockt werden: Das ATP-Tour-500-Turnier in Basel wurde vor wenigen Tagen für dieses Jahr endgültig abgesagt.