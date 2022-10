ATP-Weltrangliste: Babyschritte für die Champions, Thiem auf Platz 113

Lorenzo Musetti, Félix Auger-Aliassime und Holger Rune haben ihre Turniersiege vom Wochenende in den ATP-Charts nicht viel gebracht. Dominic Thiem dagegen ist wieder deutlich näher an die Top 100 herangekommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.10.2022, 11:52 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti, Turniersieger in Neapel

Je weiter man sich in der ATP-Weltrangliste nach oben spielt, umso dünner wird die Luft. Was heißen soll: Turniersiege bei 250ern haben auf die Positionierung in den Charts fast keinen Einfluss mehr. Was sich anhand der aktuellen Weltrangliste gut dokumentieren lässt. Denn die Champions vom gestrigen Sonntag kletterten bestenfalls mit Babyschritten nach oben. Lorenzo Musetti, Sieger in Neapel, von 24 auf 23. Félix Auger-Aliassime, nach Jahren der Dürre plötzlich ein wahrer Quell an Turniersiegen und in Antwerpen erneut Titelträger, von zehn auf neun.

Den größten Sprung machte da noch Holger Rune nach seinem Erfolg gegen Stefanos Tsitsipas im Endspiel von Stockholm: von 27 auf 25. In den hinteren Regionen macht ein starkes Turnier da schon mehr aus, frag nach bei Dominic Thiem. Dessen Halbfinal-Einzug in Antwerpen war eine Verbesserung von Platz 132 auf nunmehr 113 wert. Und die Rückeroberung der internen österreichischen Spitzenposition.

Spannender ist in diesen Tagen natürlich die Entwicklung in der Jahreswertung, dem Race to Turin. Da nämlich hat Auger-Aliassime im Moment als Achter das letzte Ticket inne, vorausgesetzt, Rafael Nadal tritt beim Saisonfinale an. Umso wichtiger die Turniere in der laufenden Woche in Basel und Wien, bei denen es bis zu 500 Punkte zu verdienen gibt. In der Stadthalle treffen sich mit Fritz, Hubert Hurkacz, Matteo Berrettini, Cameron Norrie oder Jannik Sinner gleich mehrere Aspiranten. Von den Baselstartern dürfen sich neben den fix qualifizierten Carlos Alcaraz und Casper Ruud wohl nur noch Pablo Carreno Busta und eben Auger-Aliassime berechtigte Hoffnungen auf einen Startplatz bei den ATP Finals machen.

