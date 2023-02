ATP-Weltrangliste: Djokovic sprengt alle Rekorde, Fritz rückt vor, Thiem knapp in Top-100

Novak Djokovic ist seit dieser Woche geschlechterübergreifend jener Spieler mit den meisten Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Der US-Amerikaner Taylor Fritz hingegen steht erstmals in seiner Woche in den Top-5. Dominic Thiem droht der Rausfall aus den Top-100.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.02.2023, 11:00 Uhr

Taylor Fritz konnte ein neues Karrierehoch verbuchen

Die Position an der Spitze der Weltrangliste zu erreichen, ist zumeist nur einem kleinen, ausgewählten Kreis vorbehalten. Konstanz, Persistenz und Beständigkeit: Will man den Platz an der Sonne bekleiden, so muss so einiges zusammenpassen. Umso beeindruckender mutet jener Rekord an, den Novak Djokovic seit diesem Montag alleinig hält: Der Serbe war in Summe 378 Wochen die Nummer eins der Tennis-Welt. Und damit nun auch offiziell eine Woche länger als die deutsche Tenniskönigin Steffi Graf.

Erster Verfolger Djokovics in der aktuellen Aufnahme der ATP-Charts ist weiterhin der spanische Youngster Carlos Alcaraz, der sich in der Nacht auf Montag im Endspiel von Rio de Janeiro angeschlagen dem Briten Cameron Norrie hat geschlagen geben müssen. Wie Djokovic plant auch der Iberer einen Turnierstart in dieser Woche. Angesichts der körperlichen Beschwerden dürfte dieser aber doch einigermaßen stark wackeln. Auf den Rängen drei und vier sind indes Stefanos Tsitsipas und Casper Ruud zu finden. Erstmals in den Top-5 ist Taylor Fritz platziert.

Thiem noch knapp in Top-100

Ebenfalls nach vorne geht es für den Doha-Champion Daniil Medvedev: Der Russe liegt einen Platz hinter Landsmann Andrey Rublev auf Rang sieben. Und damit knapp vor dem derzeit verletzten Rafael Nadal, der langsam, aber sicher aus den Top-10 zu fallen droht. Der 22-fache Grand-Slam-Sieger liegt nur noch knapp vor Felix Auger-Aliassime und Holger Rune auf den Plätzen neun und zehn. Knapp außerhalb der besten 10 ist Alexander Zverev als 16. weiterhin der beste Deutsche im Klassement.

Zweitbester Deutscher ist aktuell Oscar Otte als 78. Daniel Altmaier markiert auf Rang 95 der ATP-Charts die Nummer drei. Der 233-Jährige liegt genau vier Plätze vor Dominic Thiem, der als 99. gerade noch innerhalb der besten 100 weilt. Thiem schlägt in dieser Woche beim ATP-250-Event von Santiago de Chile auf. Nächstbester Österreicher ist weiterhin Jurij Rodionov als 133., gefolgt von Dennis Novak (141.) und Filip Misolic (145.). Aus Deutscher Sicht liegen Jan-Lennard Struff (136.) und Yannick Hanfmann (153.) doch deutlich außerhalb der besten 100.

