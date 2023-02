ATP-Weltrangliste: Djokovic stellt Graf-Rekord ein, Medvedev zurück in Top Ten

Novak Djokovic hat am Montag seine 377. Woche als Nummer eins der Welt begonnen und damit mit Steffi Graf gleichgezogen. Unterdessen kehrte Daniil Medvedev nach seinem Triumph in Rotterdam in die Top Ten zurück.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.02.2023, 12:24 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic beginnt seine 377. Woche als Nummer eins

Nächster Meilenstein für Novak Djokovic: Der 22-fache Grand-Slam-Sieger trat am Montag seine 377. Woche als Nummer eins der Welt an und zog in dieser Kategorie somit mit Steffi Graf gleich. In der kommenden Woche wird sich der 35-jährige Serbe geschlechterübergreifend den alleinigen Rekord sichern.

Erster Verfolger Djokovics ist nach wie vor Carlos Alcaraz, der in der vergangenen Woche mit einem Turniersieg in Buenos Aires auf die Tour zurückkehrte. Komplettiert werden die Top fünf von Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud und Andrey Rublev.

Einen Sprung nach vorne machte indes Daniil Medvedev. Der US-Open-Sieger von 2021 gehört nach seinem Triumph in Rotterdam wieder den Top Ten an und belegt aktuell Platz acht. Finalgegner Jannik Sinner verbesserte sich um zwei Plätze und liegt im Ranking nun auf Position zwölf.

Die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev, machte einen Platz gut und bekleidet derzeit Rang 16. Noch nicht in diesen Sphären befindet sich Dominic Thiem, der in dieser Woche auf Rang 96 liegt. Österreichs Nummer zwei ist Jurij Rodionov als Nummer 134, Dennis Novak (140.) und Filip Misolic (144.) liegen knapp dahinter.

