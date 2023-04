ATP-Weltrangliste: Dominic Thiem macht Boden gut, Medvedev rückt vor

Dominic Thiem hat in der letzten Aktualisierung der ATP-Weltrangliste acht Plätze gut gemacht. An der Spitze des Rankings gab es indes nur kleinere Verschiebungen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 24.04.2023, 09:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Dominic Thiem ist in der Weltrangliste ein Sprung nach vorne gelungen

Die guten Leistungen beim ATP-250-Event in München haben sich für Dominic Thiem ausgezahlt: Der Österreicher macht dank des Viertelfinaleinzuges acht Plätze in der ATP-Weltrangliste gut und ist damit auf Rang 93 zu finden. Damit hat der Lichtenwörther seinen Platz unter den Top-100 zumindest etwas festigen können. In dieser Woche schlägt Thiem in Madrid auf.

An der Spitze der ATP-Charts hat sich indes nichts geändert: Von dieser thront nach wie vor Novak Djokovic. Erste Verfolger sind Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev, der sich damit vor Casper Ruud schieben konnte. Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Holger Rune und Jannik Sinner liegen dahinter unverändert auf den Rängen fünf bis acht. Komplettiert werden die Top-10 von Felix Auger-Aliassime und Taylor Fritz.

Nadal und Zverev außerhalb der Top-10

Rafael Nadal, der verletzungsbedingt auch in Madrid fehlen wird, liegt dahinter nur noch auf Rang 14. Alexander Zverev ist knapp dahinter auf Platz 16 zu finden, der Deutsche hat in München mit einer Auftaktniederlage enttäuscht, hat nun in Madrid, Rom und Paris massig Punkte zu verteidigen. Zweitbester Deutscher im Ranking ist der wiedererstarkte Jan-Lennard Struff als 65. Auch Daniel Altmaier (92.) und Oscar Otte (98.) liegen innerhalb der Top-100.

Österreichs Nummer zwei hinter Dominic Thiem ist weiterhin Jurij Rodionov als 119., dahinter gelang Filip Misolic mit einem Sieg auf Challenger-Ebene ein kräftiger Satz nach vorne: Der Steirer ist die neue Nummer 126 der ATP-Weltrangliste. Eine persönliche Bestleistung für den Österreicher.

Hier die ATP-Weltrangliste!