ATP-Weltrangliste: Dominic Thiem macht großen Sprung nach vorne, enger Kampf um Finals

Dominic Thiem hat in der Weltrangliste durch seinen Halbfinaleinzug in Gijon einen großen Sprung nach vorne gemacht. Unterdessen spitzt sich der Kampf um die ATP Finals weiter zu.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.10.2022, 15:39 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem schied in Gijon erst im Halbfinale aus

Dominic Thiem nähert sich den Top 100 allmählich an: Durch seinen Halbfinaleinzug beim ATP-250-Turnier in Gijon verbesserte sich der 29-Jährige in der Weltrangliste um 33 Plätze auf Position 132. Damit liegt der US-Open-Sieger des Jahres 2020 auch nur mehr vier Plätze hinter der österreichischen Nummer eins Jurij Rodionov.

An der Spitze des Rankings tat sich indes nicht allzu viel. Nach wie vor liegt Carlos Alcaraz vor Rafael Nadal, Casper Ruud und Daniil Medvedev in Führung. Der derzeit verletzte Alexander Zverev nimmt hinter Stefanos Tsitsipas Platz sechs ein, komplettiert werden die Top Ten von Novak Djokovic, Andrey Rublev, Taylor Fritz und Felix Auger-Aliassime.

Auger-Aliassime, der sich im Vergleich zur Vorwoche um drei Plätze verbesserte, hat nach seinem Turniersieg in Florenz auch gute Chancen auf eine Teilnahme an den ATP Finals. Der Kanadier überholte Taylor Fritz und liegt im Race nun auf Platz sieben. Mit Alcaraz, Nadal, Ruud, Tsitsipas und Djokovic haben bereits fünf Spieler ihre Tickets für das Jahresabschlussfinale in Turin in der Tasche. Die restlichen drei Plätze werden sich wohl Medvedev, Rublev, Auger-Aliassime, Fritz und Hubert Hurkacz ausspielen.

