ATP-Weltrangliste: Medvedev neue Nummer eins, Nadal pirscht sich heran

Daniil Medvedev hat nun auch offiziell die Spitze der AT-Weltrangliste übernommen. Acapulco-Sieger Rafael Nadal nähert sich derweil wieder den Top Drei.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.02.2022, 10:50 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal hat Daniil Medvedev in diesem Jahr schon zweimal besiegt

Nun ist es also offiziell: Daniil Medvedev ist der erste Führende in der ATP-Weltrangliste seit 2004, der sich nicht aus dem Quartett Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray rekrutiert. Der Russe musste sich zwar im Halbfinale von Acapulco Rafael Nadal geschlagen geben, nachdem Djokovic in Dubai aber schon im Viertelfinale an Jiri Vesely gescheitert war, zog Medvedev am Serben vorbei. Der Abstand zwischen den beiden Führenden beträgt 150 Punkte.

Näher an die Spitze ist Rafael Nadal gerückt. Der Spanier feierte in Acapulco nicht nur seinen 91. Karriere-Titel, nein, er überholte damit auch Stefanos Tsitsipas in der Weltrangliste und ist nun Vierter. Die Jahreswertung führt Nadal, der alle 15 Matches 2022 gewonnen hat, ohnehin an: 2.750 Zähler hat der Spanier mit den Triumphen in Melbourne, bei den Australian Open und eben jetzt in Acapulco schon gesammelt.

Alexander Zverev liegt nach wie vor auf Position drei, Dominic Thiem nimmt Platz 51 ein. Einen Rang hinter Pedro Martinez, der mit seinem ersten Karriere-Titel in Santiago 22 Plätze gutgemacht hat. Andrey Rublev, der dritte Turniersieger des Wochenendes, überholte Matteo Berrettini und liegt nun auf Rang sechs.

Aus deutscher Sicht schafften Oscar Otte mit Platz 77 und Daniel Altmaier mit Position 81 neue persönliche Bestleistungen.

