ATP-Weltrangliste: Montreal-Sieger Alexei Popyrin macht großen Sprung nach vorne

Alexei Popyrin hat durch seinen Triumph in Montreal auch in der Weltrangliste einen großen Sprung nach vorne gemacht. An der Spitze tat sich indes nicht allzu viel.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.08.2024, 12:40 Uhr

© Getty Images Alexei Popyrin gewann in Montreal

Der Turniersieg in Montreal zahlt sich für Alexei Popyrin auch hinsichtlich seiner Platzierung in der Weltrangliste aus. Der 25-Jährige verbesserte sich im Ranking um 39 Plätze auf Rang 23 und wird bei den US Open in New York somit zu den 32 gesetzten Spielern zu zählen.

“Das hier bedeutet mir die Welt. All die harte Arbeit der letzten Jahre hat sich ausgezahlt”, sagte Popyrin nach seinem Triumph in Kanada, mit dem er zum ersten australischen Masters-1000-Sieger seit Lleyton Hewitt vor 21 Jahren avancierte. Weiter geht es für Popyrin nun in Cincinnati, wo er bereits in Runde zwei auf Carlos Alcaraz treffen könnte.

Der amtierende French-Open- und Wimbledon-Sieger liegt in der Weltrangliste indes weiterhin auf Rang drei. Angeführt wird das Ranking weiterhin von Jannik Sinner, dessen Vorsprung auf Verfolger Novak Djokovic durch sein Viertelfinal-Aus in Montreal auf 310 Zähler schmolz. Eine Wachablösung an der Spitze ist allerdings erst nach den US Open möglich, wird Djokovic seinen Titel in Cincinnati doch nicht verteidigen.

Alexander Zverev rangiert weiterhin auf Platz vier, gefolgt von Daniil Medvedev und Montreal-Finalist Andrey Rublev. Komplettiert werden die Top Ten von Hubert Hurkacz, Casper Ruud, Grigor Dimitrov und Alex de Minaur.

Das Einzel-Ranking im Überblick