ATP-Weltrangliste nach Roland Garros: Sinner vorn, Zverev und Ofner stabil

Mit dem Finale von Roland Garros 2025 ergeben sich einige neue Positionen in der ATP-Weltrangliste. Jannik Sinner und Carlos Alcaraz bleiben mit Respektsabstand vorne, während Alexander Zverev dahinter den Rest des Feldes anführt.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 09.06.2025, 12:38 Uhr

© Getty Images ATP-Weltrangliste nach Roland-Garros

Sinner vor Alcaraz, aber es bleibt spannend

Jannik Sinner führt weiterhin mit 10.880 Punkten und rund 2.030 Zählern vor Carlos Alcaraz. Sinner verteidigt damit seinen Spitzenrang erfolgreich und könnte ihn bis zum American Swing halten. Für Alcaraz bedeutet der Finalsieg in Paris die erfolgreiche Verteidigung von 2.000 Punkten, gleichzeitig tritt er aber auch in drei Wochen in Wimbledon als Titelverteidiger an.

Leichter Umbau in den Top 10

Alexander Zverev bleibt trotz kleiner Einbußen auf Rang 3 mit 6.385 Punkten, hat diese Woche in Stuttgart aber die Chance, wieder ein paar Punkte auf das Spitzenduo gutzumachen. Novak Djokovic schiebt sich erneut auf Rang 4 vor, auch wenn sein Fokus nicht länger auf der Weltrangliste, sondern auf den verbleibenden zwei Grand-Slam-Turnieren des Jahres liegen dürfte. Im amerikanischen Rangduell erreicht Tommy Paul mit Rang 8 seine Karrierehöchstplatzierung, während Taylor Fritz auf Rang 6 einen Platz verliert. Auf Rang 12 und 13 lauern indes die beiden US-Boys Ben Shelton und Frances Tiafoe auf ihre Chance, in die Top 10 einzuziehen. Auf dem absteigenden Ast befindet sich hingegen Stefanos Tsitsipas, der mittlerweile auf Rang 25 zurückgefallen ist.

Außergewöhnliche Fortschritte: Draper und Musetti im Aufwind

Jack Draper verlor zwar Rang 4 an Djokovic, behauptet sich aber nach starken Leistungen auf Sand nur knapp dahinter auf Platz 5. Lorenzo Musetti gehört mit Platz 7 ebenfalls zu den Aufsteigern der Sandsaison, nachdem er in Paris sein erstes Grand-Slam-Halbfinale erreichte.

Deutsche Topspieler: Zverev bleibt klare Nummer 1

Alexander Zverev bestätigt seinen Status als deutsche Nummer 1. Daniel Altmaier, Deutschlands Nummer 2, verbessert sich auf Rang 50. Der mit seiner Form kämpfende Jan-Lennard Struff folgt als Dritter im Bunde auf Rang 106.

Österreichs Szene: Ofner, Misolic und Nemayer rücken zusammen

Filip Misolic kletterte nach seinem tapferen Auftritt auf Rang 140 und rückt damit enger an Sebastian Ofner heran, der nach seiner Rückkehr auf den Sandplatz auf Platz 119 rangiert. Eine erfreuliche Entwicklung zeigt Lukas Neumayer, der sich nach einer erfolgreichen Sandplatzsaison mit Rang 166 auf einem neuen Karrierehoch befindet.