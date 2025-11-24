ATP-Weltrangliste: Punkte-Gleichstand - warum Taylor Fritz dennoch vor Alex de Minaur steht

Taylor Fritz und Alex de Minaur haben die Saison 2025 mit exakt gleich vielen Punkten abgeschlossen. Dennoch liegt Fritz vorne. Wie kann das sein?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.11.2025, 09:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Da freut er sich: Taylor Fritz ist trotz Punktegleichstand vor Alex de Minaur notiert.

Die Jahresabschluss-Ranglisten sind seit vergangener Woche veröffentlicht, nach dem Ende der ATP Finals - zumindest in Bezug auf die Spitzenleute (Challenger-Turniere werden ja noch gespielt).

Carlos Alcaraz hat sich hier die Jahresend-Nummer 1 geschnappt, vor Jannik Sinner. Der allerdings im kommenden Frühjahr mächtig punkten kann (in 2025 war er hier ja drei Monate lang gesperrt). Es folgen auf drei und vier Alexander Zverev und Novak Djokovic. An Position fünf einer der Aufsteiger des Jahres, mit Felix Auger-Aliassime - dem man diesen Sprung ein paar Jahre früher zugetraut hatte (und nun fast nicht mehr). Und dann: die punktgleichen Taylor Fritz und Alex de Minaur.

Und das irritiert: Beide haben 4.135 Zähler, allerdings weist das Ranking keine gemeinsame Weltranglisten-Position 6 aus. Die hat nur der US-Amerikaner inne. De Minaur ist auf Rang 7 notiert. Eine Unachtsamkeit der Ranking-Beauftragen?

Nein.

ATP Rulebook: Was ist entscheidend?

Denn im Falle von Punktgleichheit gibt es im ATP-Rulebook klare Regeln.

So ist hier zunächst die erreichte Punktzahl bei den Grand Slams, der verpflichtenden Masters 1000er-Turniere und dann bei den ATP Finals entscheidend.

Sollte dann immer noch Gleichstand herrschen, liegt der Spieler mit den weniger gespielten Turnieren vorne.

Und zuletzt: Entscheidet die höchste Punktzahl, die bei einem Turnier erreicht wurde (und im Zweifel dann die zweithöchste usw.).

Im Zweifel von Fritz und de Minaur greift bereits Punkt 1. Denn Fritz kommt so auf 2.770 Punkte, de Minaur nur auf 2.260 Zähler (er hat zwar auch in Monte-Carlo gespielt und dort 400 Punkte gesammelt, das Turnier ist aber nicht verpflichtend (mandatory)).

Wenn ihr noch mehr Ranking-Regeln nachlesen wollt, könnt ihr das im handlichen ATP-Rulebook tun.