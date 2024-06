ATP Weltrangliste: Sinner baut Vorsprung aus, Goffin zurück in Top100

Jannik Sinner hat mit dem Titel in Halle den ersten Platz der Weltrangliste gefestigt. Zudem kehrt ein alter Bekannter in die Top100 zurück.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 24.06.2024, 10:28 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner, Hubert Hurkacz und David Goffin schauen in dieser Woche gerne auf Ranking.

An der Spitze der Weltrangliste geht Jannik Sinner in eine weitere Woche und kann nach seinem Triumph in Halle den Vorsprung an der Spitze ausbauen. Die zusätzlichen Punkte, so wie die misslungene Titelverteidigung von Carlos Alcaraz im Londoner Queen’s Club, bescheren dem Südtiroler ein Polster von 1500 Punkten auf den neuen Zweitplatzierten Novak Djokovic, der den French-Open-Sieger auf den dritten Platz verweist.

Den größten Sprung in den Top10 macht in dieser Woche Hubert Hurkacz, der nach seiner Endspielteilnahme in Halle mit Platz sieben ein neues Career High feiern kann. In den Top100, oder besser gesagt in die Top100, macht David Goffin den größten Sprung, der mit Rang 82 wieder zu den besten 100 Spielern auf dem Planeten gehört und zuletzt vor 14 Monaten besser platziert auf der Tour unterwegs gewesen ist. Grund für den großen Sprung im Ranking ist der Titel beim Challenger in Ilkley an diesem Wochenende. Bereits heute startet der Belgier in der Qualifikation von Wimbledon und trifft auf Marc Polmans.

Wenig Bewegung bei Zverev, Ofner und co.

Aus deutschsprachiger Sicht gibt es in dieser Woche wenig Bewegung. Alexander Zverev (Platz vier) und Jan-Lennard Struff (41) halten die Positionen der letzten Woche und führen das interne deutsche Ranking gemeinsan an. Sebastian Ofner steht als bester Profi Österreichs auf der 54 zwei Plätze schlechter als am letzten Montag.

Ebenfalls weiter in den Top100 stehen Dominik Koepfer (66), Daniel Altmaier (77), Maximilian Marterer (87) und Yannick Hanfmann (95). Zweitbester Österreicher ist aktuell Dominic Thiem als 134. Der Welt. Jurij Rodionov rangiert als Nummer 154 zu Beginn dieser Woche genau 20 Plätze dahinter.

