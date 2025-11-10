ATP Weltrangliste: Tien springt, Alcaraz und Sinner tauschen

Learner Tien hat nach seinem Finaleinzug in Metz den Sprung in die Top 30 geschafft. An der Spitze tauschen nach einer Woche die beiden Platzhirsche. Und Filip Misolic darf ebenfalls feiern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.11.2025, 15:07 Uhr

© Getty Images Learner Tien feiert in dieser Woche einen neuen Karrierebestwert.

An der Spitze tauschen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz nach einer Woche wieder die Plätze. Der Spanier geht als Führender im Ranking in die Woche bei den ATP Finals. 1050 Punkte Vorsprung auf den Südtiroler sind ein schönes Polster, aber bei 1500 zu vergebenen Punkten kann sich Jannik Sinner noch durchaus Hoffnungen auf die Nummer eins machen. Muss der Italiener dafür jedoch alle Matches in Turin gewinnen.

Athen-Sieger Novak Djokovic schiebt sich hinter Alexander Zverev auf Rang vier, gefolgt von Ben Shelton und Taylor Fritz, der zwei Ränge abfällt. Alex De Minaur, Felix Auger-Aliassime, Lorenzo Musetti und Jack Draper komplettieren die Top Ten.

Auch neue Karrierehochs gibt es an diesem Montag zu verkünden. Metz-Finalist Learner Tien klettert auf Platz 28 und steht damit so gut in der Weltrangliste, wie nie zu zuvor. Der 19-Jährige macht damit auch den größten Sprung in dieser Woche unter den 100 besten Spielern der Welt.

Filip Misolic feiert Karrierebestwert

Auch Filip Misolic, der aktuell einzige Österreicher in der Weltspitze, feiert in dieser Woche mit Rang 80 die bisher beste Platzierung seiner Karriere. Fünf Plätze ging es für den 24-Jährigen nach oben.

Aus deutscher Sicht komplettieren hinter Alexander Zverev Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff die Top 100. Altmaier verweilt weiterhin auf Rang 46, während sich Struff um einen Platz direkt auf die 100 vorschiebt.