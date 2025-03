ATP: Wer sich in dieser Woche schon durch den Sand wühlt

Mit Houston, Marrakech und Bukarest stehen in dieser Woche gleich drei ATP-Tour-250-Turniere zum Einstieg in die Sandplatzsaison an.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.03.2025, 12:11 Uhr

© Getty Images Kei Nishikori eröffnet seine Sandplatzsaison 2025 in Houston

Eine erfreuliche Nachricht gleich vorausgeschickt: Kei Nishikori ist endlich wieder mal in einer Setzliste bei einem regulären ATP-Turnier vertreten. Und zwar in Houston, wo sich einige der amerikanischen Spitzenspieler treffen, ehe sie den Trip nach Europa angehen, der die meisten bis zu einem eventuellen Ausscheiden (oder dem triumphalen Sieg) in Wimbledon von der Heimat fern halten wird.

Beginnen wir also gleich im Bundesstaat Texas, wo Tommy Paul als Nummer eins ins Rennen geht. Paul ist ein Allrounder, wiewohl seiner Spielanlage schnellere Beläge wohl besser entgegenkommen. Dasselbe gilt für Frances Tiafoe, die Nummer zwei. Wenn man nach echten Wühlern sucht, wird man am ehesten bei zwei Chilenen fündig: bei Alejandro Tabilo und Cristian Garin. Letzterer hat von den Veranstaltern erstaunlicherweise eine Wildcard bekommen.

Hanfmann und Altmaier am Start

Die deutschen Farben werden in Houston übrigens von Yannick Hanfmann vertreten, der es zum Auftakt mit einem der zwölf per se im Hauptfeld vertretenen Amerikanern zu tun bekommt: mit Nicolas Moreno de Alboran.

Gehen wir weiter nach Marrakech, wo eigentlich Lorenzo Musetti als Favorit starten sollte. Der Italiener hat aber kurzfristig abgesagt. Also führt nun Tallon Griekspoor vor Lorenzo Sonego und Alexandre Müller die Setzliste an. Schön zu sehen, dass Altmeister Fabio Fognini auch einen Platz im Hauptfeld gefunden hat - genauso wie Daniel Altmaier.

Die Stars spielen erst in Monte-Carlo

Das Einstiegstriple in die Sandplatzsaison vervollständigt dann noch Bukarest. Dort geht mit Sebastian Baez ein echter Spezialist als Nummer eins ins Rennen, wobei man dies auch vom nachfolgenden Pedro Martinez sagen könnte. Spannend sind bei diesem Turnier vor allem zwei Wildcards: Die sind nämlich an Stan Wawrinka und Richard Gasquet gegangen. Zauberhafte Rückhände scheinen garantiert. Gasquet muss zu Beginn gegen Botic van de Zandschulp ran, Wawrinka trifft auf einen Qualifikanten

Die ganz großen Kapazunder lassen die kommende Woche aber noch aus. Schließlich steht in Monte-Carlo ja unmittelbar danach das erste 1000er auf Sand an.

