ATP Winston-Salem: Dominic Thiem eröffnet gegen Arthur Rinderknech

Österreichs US-Open-Champion von 2020, Dominic Thiem, trifft in der ersten Runde des ATP-World-Tour-250-Turniers in Winston-Salem auf den Franzosen Arthur Rinderknech.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.08.2023, 08:56 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem traf erst kürzlich bei den Generali Open auf den Franzosen Arthur Rinderknech

Nach der Final-Niederlage bei seinem Heimturnier in Kitzbühel, legte Dominic Thiem während der beiden ATP-Masters-1000-Veranstaltungen in Toronto und Cincinnati eine kleine Regenerations- und Trainingspause ein. Beim US-Open-Vorbereitungsturnier in Winston-Salem steigt der Lichtenwörther wieder in den ATP-Reigen zu und möchte sich im US-Bundesstaat North Carolina den letzten Feinschliff für das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres holen.

Erste Hürde im 48er-Raster (die 16 gesetzten Spieler haben in Runde eins ein Freilos) ist für den Österreicher der Franzose Arthur Rinderknech. Mit dem 28-Jährigen dürfte Thiem gute - und vor allem frische - Erinnerungen verbinden, konnte er den aufschlagstarken Westeuropäer doch im Viertelfinale der bereits erwähnten Generali Open in Kitzbühel in drei spannenden Sätzen bezwingen.

Auch drei Deutsche in Winston-Salem dabei

Sollte der Niederösterreicher den Weltranglisten-64. auch auf US-amerikanischem Hartplatz entschärfen können, stünde in der zweiten Runde der an acht gereihte Niederländer Botic van de Zandschulp parat. Der Grazer Sebastian Ofner profitiert als Nummer 15 des Turniers ebenfalls von einem Freifahrtschein in der ersten Runde und trifft in Runde zwei entweder auf den US-amerikanischen Wildcard-Spieler Alex Michelsen oder den Peruaner Juan Pablo Varillas.

Die Deutschen Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier (die Nummern zehn und elf des Turniers) müssen ebenfalls erst in der Runde der letzten 32 eingreifen. Während Hanfmann auf den Sieger der Begegnung zwischen Roman Safiullin und Juan Manuel Cerundolo wartet, könnte es Altmaier mit einem Landsmann zu tun bekommen. Er muss gegen den Sieger der Partie Dominik Köpfer gegen Constant Lestienne aus Frankreich ran.

Hier das Einzel-Tableau aus Winston-Salem