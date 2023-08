ATP Winston-Salem: Dominic Thiem kann wegen Krankheit nicht antreten

Dominic Thiem kann in Winston-Salem nicht zu seinem Erstrundenmatch gegen Arthur Rinderknech antreten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.08.2023, 19:52 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem wird nicht in Winston-Salem antreten

Rückschlag für Dominic Thiem: Der Österreicher musste seinen Start in Winston-Salem wenige Stunden vor seiner Auftaktpartie gegen Arthur Rinderknech absagen. Grund dafür ist eine Magen-Darm-Grippe (Gastroenteritis), wie die Veranstalter auf ihrer Homepage mitteilten.

Thiem hätte in Winston-Salem seinen ersten Auftritt seit seinem Finaleinzug bei den Generali Open in Kitzbühel absolviert. Welche Auswirkungen die Absage auf die US Open in New York (28. August bis 10. September) hat, ist derzeit noch unklar.

In Winston-Salem wird Thiem von Lucky Loser Omni Kumar ersetzt. Topgesetzter des ATP-250-Events in North Carolina ist der Kroate Borna Coric.

Hier das Enzel-Tableau in Winston-Salem