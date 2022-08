ATP Winston-Salem: Dominic Thiem scheitert an Jack Draper

Dominic Thiem ist im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers von Winston-Salem ausgeschieden. Thiem unterlag Jack Draper aus Großbritannien mit 1:6 und 4:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.08.2022, 04:24 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem ist in Winston-Salem gegen Jack Draper ausgeschieden

Dominic Thiem fährt mit zwei Siegen im Gepäck zu den US Open 2022. Denn nach dem knappen Auftakterfolg gegen J.J. Wolf und der Aufgabe von Grigor Dimitrov in Runde zwei war für Thiem im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers von Winston-Salem gegen Jack Draper Schluss. Der Brite gewann mit 6:1 und 6:4 und spielt im Viertelfinale entweder gegen Titelverteidiger Ilya Ivashka oder den Schweizer Marc-Andrea Huesler.

Wie schon gegen Dimitrov erwischte Thiem gegen Draper einen Kaltstart, konnte im ersten Akt lediglich einen Spielgewinn für sich verbuchen (gegen Dimitrov hatte es sogar ein 0:6 gegeben). Und auch im zweiten Durchgang war der 20-jährige Auftseiger aus dem englischen Sutton der gefährlichere Spieler. Draper gelang das Break zum 5:4, danach servierte der Linkshänder ohne größere Probleme aus.

Für Dominic Thiem geht es nun weiter nach New York City, wo am heutigen Donnerstag die Auslosung für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres über die Bühne gehen wird. Es wird die Rückkehr an jene Stätte sein, an der Thiem 2020 seinen größten Karriere-Erfolg gefeiert hat. Im vergangenen Jahr musste der mittlerweile 28-jährige Niederösterreicher wegen seiner Handgelenksverletzung aussetzen.

